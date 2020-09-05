Розгром від Португалії: результати Ліги націй 5 вересня

У суботу, 5 вересня, в Європі відбулися чергові поєдинки нового сезону Ліги націй УЄФА. 18 футбольних збірних Старого світу провели свої матчі 1-го туру

Центральної зустріччю дня стала гра в Порту, де чинні переможці турніру португальці на стадіоні "Драгау" легко розправилися з командою Хорватії, відвантаживши "картатим" чотири голи. М'яч престижу підопічні Златко Даліча забили лише на 91-й хвилині.

У зустрічі не брав участі Кріштіану Роналду, з яким трапилася незвичайна неприємність.

Серед інших результатів варто відзначити мінімальний успіх Франції у грі зі Швецією і впевнену гостьову перемогу Бельгії над Данією.

Ліга націй. 1-й тур. Результати 5 вересня

Португалія – Хорватія 4:1 (1:0, 3:1)

Голи: 1:0 – 41 Жоау Канселье, 2:0 – 58 Діогу Жота, 3:0 – 70 Жоау Фелікс, 3:1 – 90 Петкович, 4:1 – 90 Андре Сілва.

Португалія – Антоні Лопеш, Пепе, Рубен Діаш, Жоау Канселье, Бернарду Сілва (Трінкал, 78), Бруну Фернандеш, Діогу Жота, Данилу Перейра, Жоау Фелікс (Андре Сілва, 88), Моутінью (Сержіу Олівейра, 82), Геррейро.

Хорватія – Ліваковіч, Едвай, Віда, Ловрен, Баришич, Брекало (Перішич, 61), Ковачич, Влашич, Пашаліч (Брозовіч, 61), Крамаріч (Петкович, 74), Ребич.

Попередження: ледь (60), Баришич (70).

Швеція – Франція 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 41 Мбаппе.

Швеція – Ольсен, Лінделеф, Янссон, Люстіг, Бенгтссон (Сема, 88), Ларссон (Кулусевскі, 70), Ольссон, Екдаль, Форсберг, Квайсон (Гвідетті, 77), Берг.

Франція – Льоріс, Дінь, Кімпембе, Варан, Дюбуа (Менді, 88), Рабьо, Канте, Упамекано, Жиру (Нзонзі, 90), Мбаппе (Марсьяль, 77), Грізманн.

Попередження: Упамекано (2), Лінделеф (90).

Данія – Бельгія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 9 Денайер, 0:2 – 76 Мертенс.

Данія – Шмейхель, Васс (Йоргенсен, 84), Крістенсен, К'єр, Сков, Ділейні, Еріксен, Хейбьерг, Поульсен, Дольберг (Корнеліус, 83), Брейтуейт (Меле, 72).

Бельгія – Міньоле, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастаньо, Карраско (Прат, 57), Вітцель, Тілеманс (Доку, 88), Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.

Попередження: Хейбьерг (3), Тілеманс (20), Сков (26).

Гібралтар – Сан-Марино 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 42 Торілл.

Гібралтар – Кулинг, Брітт, Чиполіно, Муель, Уайзмен, Уокер, Торілл (Сарджент, 81), Оліверо, Еннеслі (Ронан, 84), Ернандес, Кассіаро (Хассан, 78).

Сан-Марино – Бенедеттіні, Россі (Хірш, 78), Сімончіні, Бролли, Палацці, Дзондзіні (Чеккаролі, 65), Баттістіні (Д`Аддаріо, 46), Мулароні, Голінуччі, Нанні, Берарді.

Попередження: Нанні (15), Сімончіні (64), Уокер (90).

Північна Македонія – Вірменія 2:1 (2:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 5, пенальті Аліоскі, 2:0 – 38, пенальті Несторівські, 2:1 – 90, пенальті Барсегян.

Північна Македонія – Шишковськи, Велкоськи, Муслім, Рістевскі (Спировски, 71), Рістовскі, Барді, Адемі, Ніколов (Трайковскі, 75), Елмаз, Аліоскі, Несторівський (Пандєв, 62).

Вірменія – Юрченко, Амбарцумян, Григорян (Бабаян, 46), Ароян, Оганесян, Ангуло, картаючи, Байрамян (Барсегян, 46), Чалішір, Карапетян (Бріаско, 76), Григорян.

Попередження: Ароян (3), Амбарцумян (37), Муслім (58), Аліоскі (71), Оганесян (83).

Азербайджан – Люксембург 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 43 Шейдаев, 1:1 – 48, автогол Крівоцюк, 1:2 – 72, пенальті Родрігеш.

Азербайджан – Балаев, Медведєв, Мустафазаде, Крівоцюк, Гусейнов, Гараєв, Халілзад (Абдуллаєв, 77), Джамалов, Алеськеров (Нагієв, 67), Шейдаев (Дадашов, 58), Емрелі.

Люксембург – Моріс, Карлсон, Селімович, Янс, Жерсон, Тілль (Скендерович, 90), Баррейро, Мартінс Перейра, Тілль (Сінані, 58), Родрігеш, Девілль (Бенсі, 52).

Попередження: Халілзад (63), Нагієв (71), Гараєв (90).

Вилучення: Емрелі (25).

Ісландія – Англія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90, пенальті Стерлінг.

Ісландія – Халльдоурссон, Херманнссон, Арнасон, Магнуссон, Інгасон, Б'ярнасон, Траустасон (Хадльвредссон, 76), Торстейнссон (Сігурдссон, 66), Паульссон, Гудмундссон, Бедварссон (Фрідьонссон, 90).

Англія – Пікфорд, Гомес, Тріпп'єр, Уокер, Дайер, Санчо (Александер-Арнолд, 73), Райс, Фоден (Інгз, 68), Уорд-Проуз, Стерлінг, Кейн (Грінвуд, 78).

Попередження: Уокер (33), Інгасон (42), Гомес (90).

Вилучення: Уокер (70), Інгасон (89).

Естонія – Грузія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 32 Качарава.

Естонія – Хейн, Метс, Теністе, Тамм, Васильєв (Айнсалу, 86), Ояма, Крейда, Тунев (Лійвак, 71), Зеньов (Аньєр, 71), Кяйт, Ярвелайд.

Грузія – Лорія, Хочолава, Кверквелія, Какабадзе, Кварацхелія (Абурджанія, 90), Джігаурі, Чакветадзе (Квілітая, 78), Квеквескірі, Окріашвілі, Канкава, Качарава (Лобжанідзе, 68).

Попередження: Зеньов (28), Метс (51), Качарава (52), Ояма (53), Канкава (90).

Кіпр – Чорногорія 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 60 Йоветич, 0:2 – 73 Йоветич.

Кіпр – Кірьякідіс, Кусулос, Уілер, Лайфіс, Ілля (Сотіріу, 79), Ціоніс (Авраам, 85), Піттас, Антоніу, Кастанос, Каро, Христофі (Лоізу, 64).

Чорногорія – Міятович, Савич, Распоповіч, Вуячич, Марушич, Бакіч, Больевіч, Хакшабановіч, Вукчевич (Шчекіч, 75), Косович (Исламович, 57), Бечирай (Йоветич, 46).

Попередження: Бакіч (33), Антоніу (53), Савич (54), Больевіч (55), Ілля (65), Сотіріу (87), Шчекіч (90).

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