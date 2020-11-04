Провал "Шахтаря" і розгроми в Європі: результати Ліги чемпіонів 3 листопада

Вісьмома матчами в групах A, B, С і D в Європі стартував 2-й тур Ліги чемпіонів УЄФА.

Крім жахливого матчу в Києві, де донецький "Шахтар" принизливо пропустив шість м'ячів від менхенгладбахської "Боруссії", варто відзначити складну перемогу "Реала" над "Інтером" (3:2).

Також заслуговує уваги матч в Італії, де "Аталанта" українця Малиновського була розгромлена "Ліверпулем" (0:5), а "Ред Бул" – "Баварією" (2:6).

"Ред Булл" Австрія – "Баварія" Німеччина 2:6 (1:2, 1:4)

Голи: 1:0 – 4 Беріша, 1:1 – 21, пенальті Левандовскі, 1:2 – 44, автогол Крістенсен, 2:2 – 66 Окугава, 2:3 – 79 Боатенг, 2:4 – 83 Сані, 2:5 – 88 Левандовскі, 2:6 – 90 Люка Ернандес.

Ред Булл – Станкович, Крістенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Собослаі, Мвепу, Камара, Юнузович (Окугава, 65), Беріша (Онгене, 76), Койта (Окафор, 65).

Баварія – Нойер, Боатенг, Люка Ернандес, Павар (Сарр, 74), Алаба, Гнабрі (Дуглас Коста, 90), Толіссо (Хаві Мартінес, 74), Мюллер (Мусіала, 90), Кімміх, Коман (Сані, 75), Левандовскі.

Попередження: Павар (23), Камара (53), Гнабрі (68), Мвепу (85).

"Локомотив" Росія – "Атлетіко" Іспанія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 18 Хіменес, 1:1 – 25, пенальті Міранчук.

Локомотив – Гільєрме, Рибус, Серкейра, Райковіч, Ігнатьєв, Крихов'як, Куликов, Міранчук (Рибчинський, 89), Живоглядов, Зе Луїш, Смолов (Жемалетдінов, 64).

Атлетіко – Хмара, Савич, Хіменес, Тріпп'єр, Лоді, Еррера, Сауль (Коке, 46), Корреа (Лемар, 69), Льоренте (Вітол, 69; Торрейра, 78), Жоау Фелікс, Суарес.

Попередження: Суарес (24), Серкейра (29), Сауль (44), Лоді (49), Крихов'як (51), Райковіч (54), Жемалетдінов (70).

"Шахтар" Україна – "Боруссія" М Німеччина 0:6 (0:4, 0:2)

Голи: 0:1 – 8 Плеа, 0:2 – 17, автогол Бондар, 0:3 – 26 Плеа, 0:4 – 44 Бенсебайні, 0:5 – 65 Штіндль, 0:6 – 78 Плеа.

Шахтар – Трубін, Бондар, Додо, Хочолава, Корнієнко, Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Марлос (Коваленко, 46), Тете, Соломон, Тайсон (Мораес, 46), Майкон (Степаненко, 69).

Боруссія М – Зоммер, Гинтер, Лайнер (Ланг, 82), Ельведі (Янчке, 82), Бенсебайні, Крамер, Штіндль (Вольф, 69), Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Тюрам.

Попередження: Хочолава (46), Соломон (63), Ланг (89).

"Реал Мадрид" Іспанія – "Інтер" Італія 3:2 (2:1, 1:1)

Голи: 1:0 – 25 Бензема, 2:0 – 33 Рамос, 2:1 – 35 Мартінес, 2:2 – 68 Перішич, 3:2 – 80 Родріго.

Реал Мадрид – Куртуа, Менді, Варан, Рамос, Васкес, Вальверде, Кроос (Модріч, 78), Асенсио (Родріго, 64), Каземіро, Азар (Вінісіус Жуніор, 64), Бензема.

Інтер – Ханданович, Янг, де Врей, Д`Амброзіо, Хакимі, Барелла (Гальярдіні, 78), Відаль (Наінгголан, 87), Перішич (Санчес, 78), Брозовіч, Бастони, Мартінес.

Попередження: Відаль (44), Менді (48), Брозовіч (51), Вальверде (62), Барелла (72), Каземіро (85), Куртуа (90).

"Манчестер Сіті" Англія – "Олімпіакос" Греція 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 12 Ферран Торрес, 2:0 – 81 Габріел Жезус, 3:0 – 90 Жоау Канселье.

Манчестер Сіті – Едерсон, Уокер (Жоау Канселье, 82), Аке, Стоунз, Зінченко, Ферран Торрес, де Брюйне (Нмеча, 85), Марез (Габріел Жезус, 69), Гюндоган, Стерлінг (Бернарду Сілва, 82), Фоден ( Родрі, 69).

Олімпіакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Рафінья, Холебас, Сіссе, Мвіла, Камара (Масурас, 73), Ранджеловіч (Брума, 46), Бухалакіс (Пепе, 46), Вальбуена (Судані, 85), Ель-Арабі (Кока, 76).

Попередження: Камара (55).

"Порту" Португалія – "Марсель" Франція 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 4 Марега, 2:0 – 28, пенальті Сержіу Олівейра, 3:0 – 69 Діас.

Порту – Марчесін, Санусі, Манафа, мбембе, Сарр, Діас (Накадзіма, 75), Отава (Таремі, 88), Корона (Фабіу Вієйра, 85), Сержіу Олівейра (Груйіч, 88), Марега (Ромаріо Баро, 89), Урібе.

Марсель – Манданда, Альваро Гонсалес, Амаві, Чалет-Цар, Камара (Стротман, 82), Пайєт (Луїс Енріке, 65), Ронж, Флоріан Товен (Аке, 82), Сансон (Кюізанс, 65), Сакаї, Бенедетто (Жермен, 77).

Попередження: Сержіу Олівейра (32), Флоріан Товен (35), Камара (58), Амаві (64), Альваро Гонсалес (79), Стротман (86).

"Мідтьюлланд" Данія – "Аякс" Нідерланди 1:2 (1:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 1 Антоні, 0:2 – 13 Тадич, 1:2 – 18 Дрейер.

Мідтьюлланд – Андерсен, Святченко, Андерссон (Колс, 64), Шольц, Пауліньо Сілва, Систо, мАбілою, Каюсте (Евандер, 81), Оньека, Дрейер (Краєв, 75), Каба (Вібе, 81).

Аякс – Онана, Блінд, Схюрс (Альварес, 60), Тальяфіко, Мартінес, Промес, Гравенберх, Тадич, Еккеленкамп (Классен, 46), Антоні (Траоре, 90), Мазрауі (Клайбер, 77).

Попередження: Схюрс (25), Вібе (84).

"Аталанта" Італія – "Ліверпуль" Англія 0:5 (0:2, 0:3)

Голи: 0:1 – 16 Діогу Жота, 0:2 – 33 Діогу Жота, 0:3 – 47 Салах, 0:4 – 49 Мане, 0:5 – 54 Діогу Жота.

Аталанта – Спортьелло, Мохіка (Руджері, 81), Толо, Паломіно, Хатебур (Депаолі, 81), Пашаліч (Малиновський, 63), Гомес (Ламмерс, 81), Фройлер, Гімшіті, Мюріель (Пессіна, 53), Сапата.

Ліверпуль – Аліссон, Вільямс, Александер-Арнолд (Вільямс, 82), Гомес, Робертсон (Кейта, 65), Салах, Вейналдум (Цімікас, 82), Мане, Джонс, Діогу Жота (Фірміно, 65), Хендерсон (Мілнер, 66 ).

Попередження: Вейналдум (21), Джонс (21).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 4 листопада, свій матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проведе "Динамо". Гра "Барселона" розпочнеться о 22.00. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть цю зустріч.