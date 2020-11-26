Розгром "Шахтаря": результати Ліги чемпіонів 25 листопада

8 матчами в групах А. B, C і D завершився 4-й тур Ліги чемпіонів. Найкращі футбольні клуби Європи провели чергові поєдинки в найпрестижнішому клубному турнірі континенту.

Серед результатів варто відзначити розгромну поразку донецького "Шахтаря", який пропустив чотири сухі м'яч від "Боруссії" з Менхенгладбаху.

Зустріч конкурентів "гірників" по групі B "Інтера" і "Реала" завершилася з рахунком 0:2 на користь "вершкових".

"Атлетіко" Іспанія – "Локомотив" Росія 0:0 (0:0, 0:0)

Атлетіко – Облак, Лоді (Ермосо, 60), Хіменес, Тріпп'єр, Савич, Сауль, Коке, Жоау Фелікс, Льоренте (Лемар, 60), Корреа, Карраско (Камелія, 80).

Локомотив – Гільєрме, Живоглядов, Серкейра, Рибус, Ігнатьєв, Крихов'як, Куликов, Кама (Рибчинський, 76), Олексій Андрійович Міранчук (Магкеев, 77), Чорлука, Зе Луїш.

"Баварія" Німеччина – "Ред Булл" Австрія 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 42 Левандовскі, 2:0 – 52, автогол Вебер, 3:0 – 68 Сані, 3:1 – 73 Беріша.

Баварія – Нойер, Річардс (Хаві Мартінес, 79), Боатенг, Павар (Люка Ернандес, 63), Алаба, Коман (Дуглас Коста, 78), Горетцка, Мюллер, Рока, Гнабрі (Сані, 62), Левандовскі.

Ред Булл – Станкович, Крістенсен, Рамальо, Ульмер, Вебер, Юнузович (Адейемі, 71), Собослаі (Сучіч, 71), Мвепу (Ашімеру, 71), Камара, Койта, Беріша.

Попередження: Нойер (24), Рока (48), Койта (58), Камара (90).

Вилучення: Рока (66).

"Боруссія" М Німеччина – "Шахтар" Україна 4:0 (3:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 17, пенальті Штіндль, 2:0 – 34 Ельведі, 3:0 – 45 Емболо , 4:0 – 77 Вендт.

Боруссія М – Зоммер, Лайнер, Гинтер, Ельведі, Вендт, Штіндль (Бенеш, 81), Нойхаус (Закарія, 69), Лазаро (Херрманн, 69), Крамер, Емболо (Плеа, 69), Тюрам (Траоре, 84).

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Додо, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 81), Соломон (Фернандо Педро, 59), Марлос (Маркос Антоніо, 71), Тете, Мораес.

Попередження: Степаненко (45), Лазаро (48), Лайнер (90).

"Інтер" Італія – "Реал Мадрид" Іспанія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 7, пенальті Азар, 0:2 – 59 Родріго.

Інтер – Ханданович, Хакимі (Санчес, 63), Бастони (Д`Амброзіо, 46), де Врей, Янг, Відаль, Гальярдіні (Сенсі, 78), Барелла, Шкріньяр, Мартінес (Перішич, 46), Лукаку (Еріксен, 86 ).

Реал Мадрид – Куртуа, Начо, Менді, Карвахаль, Варан, Едегор (Каземіро, 58), Модріч, Кроос, Васкес, Азар (Вінісіус Жуніор, 78), Маріано Діас (Родріго, 58).

Попередження: Гальярдіні (19), Відаль (33), Сенсі (86).

Вилучення: Відаль (33).

"Олімпіакос" Греція – "Манчестер Сіті" Англія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 36 Фоден.

Олімпіакос – Жозе Са, Дрегер (Врусай, 66), Ба, Сіссе, Рафінья, Масурас (Судані, 78), Мвіла, Пепе (Бухалакіс, 71), Камара, Фортуніс, Рубен Семеду.

Манчестер Сіті – Едерсон, Менді (Зінченко, 78), Жоау Канселье, Рубен Діаш, Стоунз, Родрі (Фернандіньо, 76), Гюндоган (Дойл, 86), Фоден, Бернарду Сілва, Стерлінг (Марез, 76), Габріел Жезус (Агуеро , 78).

Попередження: Рафінья (39), Стерлінг (39), Рубен Діаш (54), Гюндоган (86).

"Марсель" Франція – "Порту" Португалія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 39 Санусі, 0:2 – 72, пенальті Сержіу Олівейра.

Марсель – Манданда, Амаві, Балерді, Сакаї, Камара (Кюізанс, 59), Луїс Енріке (Пайєт, 59), Ронж, Флоріан Товен (Аке, 78), Сансон (Нагатомо, 78), Альваро Гонсалес, Жермен (Бенедетто, 59) .

Порту – Марчесін, мбембе, Сарр, Санусі, Манафа, Корона (Таремі, 78), Груйіч, Марега (Жоау Маріу, 79), Отава, Діас (Накадзіма, 79), Сержіу Олівейра (Лум, 90).

Попередження: Балерді (28), Сансон (36), Камара (49), Флоріан Товен (54), Груйіч (58), Пайєт (85), Сержіу Олівейра (86).

Вилучення: Груйіч (67), Балерді (70).

"Ліверпуль" Англія – "Аталанта" Італія 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 60 Ілічич, 0:2 – 64 Гозенс.

Ліверпуль – Аліссон, Вільямс, Вільямс, Матіп (Мінаміно, 85), Цімікас (Робертсон, 61), Джонс, Мілнер, Мане, Вейналдум (Фабіньо, 61), Салах (Фірміно, 61), орігамі (Діогу Жота, 61).

Аталанта – Голліні, Гозенс (Мохіка, 75), Ромеро, Гімшіті, Хатебур, Гомес, де Рон, Ілічіч (Сапата, 70), Пессіна (Міранчук, 85), Фройлер, Толо.

Попередження: Цімікас (57), де Рон (89).

"Аякс" Нідерланди – "Мідтьюлланд" Данія 3:1 (0:0, 3:1)

Голи: 1:0 – 47 Гравенберх, 2:0 – 49 Мазрауі, 3:0 – 66 Нерес, 3:1 – 80, пенальті мАбілою.

Аякс – Онана, Тальяфіко, Блінд (Мартінес, 66), Мазрауі (Клайбер, 82), Схюрс, Классен (Альварес, 66), Лабьяд (Промес, 82), Тадич, Гравенберх, Нерес (Еккеленкамп, 90), Траоре.

Мідтьюлланд – Хансен, Святченко, Пауліньо Сілва (Андерссон, 26), Шольц, Колс, Мадсен (Андерсон, 69), Оньека, мАбілою, Систо (Пфайффер, 82), Дрейер (Ісаксен, 82), Каба (Краєв, 69).

Попередження: Нерес (41), Мадсен (43).

Вилучення: Святченко (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинки 25 листопада були затьмарені трагічною новиною з Аргентини, де від серцевого нападу помер легендарний Дієго Марадона.