У середу, 18 листопада, відбулися заключні поєдинки Ліги націй УЄФА.

Серед результатів варто відзначити шокуючий рахунок в Белграді, де збірна Сербії декласувала команду Російської Федерації, відвантаживши підопічним Станіслава Черчесова 5 голів.

Після 6-го туру визначилися півфіналісти Ліги націй: Італія, Іспанія, Франція і Бельгія.

Матчі плей-офф пройдуть 6 і 7 жовтня 2021 року фінал і гра за третє місце – 10 жовтня.

Жеребкування пар відбудеться 3 грудня 2020 року

Сербія – Росія 5:0 (4:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 10 Радоніч, 2:0 – 25 Йович, 3:0 – 40 Влахович, 4:0 – 45 Йович, 5:0 – 64 Младеновіч.

Сербія – Райковіч, Младеновіч (Ранджеловіч, 90), Спайіч, Мітровіч (Павлович, 90), Рістіч, Радоніч (Влахович, 31), Максимович (Гачіновіч 46), Гудель (Здьелар, 90), Міленкович, Йович, Мітровіч.

Росія – Гільєрме (Джанаєв, 46), Караваєв, Джикия, Дівєєв (Евгеньев, 46), Жирков, Кузя, Оздоєв, Міранчук (Мостовий, 46), Єрохін, Олексій Андрійович Міранчук (Обляков, 46), Заболотний (Черишев, 72).

Попередження: Жирков (47), Заболотний (49), Мітровіч (82), Обляков (82), Гудель (90).

Угорщина – Туреччина 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 57 Шигера, 2:0 – 90 Варга.

Угорщина – Дібус, Нього (Ботка, 89), Салаї, Ланг, Хандусь (Холендер, 74), Кальмар (Чері, 46), Шигера, Кеньвеш (Варга, 46), Надь, Фіола, Ніколіч (Дьюрчо, 64).

Туреччина – Гюнок, Кабак, Еркін, Сангаре, Демірал, Хакан Чалханоглу, Кахведжі (Язиджі, 55), Текдемір (Айхан, 88), Туфан (Озджан, 71), Караман, Тосун (Тюрюч, 71).

Попередження: Текдемір (47), Чері (54), Дібус (77), Холендер (78), Дьюрчо (90).

Польща – Нідерланди 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 5 Юзвяк, 1:1 – 77, пенальті Депа, 1:2 – 84 Вейналдум.

Польща – Фабіаньскі, Кендзьора, Беднарек, Глик, Реца (Рибус, 81), Крихов'як (Лінетт, 71), Кліх, Юзвяк, Зелінський (Модер, 71), Плахета (Гросицького, 75), Левандовскі (Піонтек, 46).

Нідерланди – Крул, ван Анхолт (Вейндал, 70), Хатебур (Думфріс, 57), де Врей, Блінд (де Йонг, 84), Вейналдум, де Йонг, Классен (ван де Бек, 70), Стенгс (Бергейс, 70) , Мален, Депа.

Попередження: Крихов'як (15), Юзвяк (76), Беднарек (77).

Бельгія – Данія 4:2 (1:1, 3:1)

Голи:1:0 – 3 Тілеманс, 1:1 – 17 Вінд, 2:1 – 57 Лукаку, 3:1 – 69 Лукаку, 3:2 – 86, автогол Куртуа, 4:2 – 87 де Брейне.

Бельгія – Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген (Боята, 90), Денайер, Дендонкер, Шадлі, Тілеманс, де Брюйне, Азар (Фоке, 77), Лукаку, Мертенс.

Данія – Шмейхель, Крістенсен, К'єр, Меле, Васс, Еріксен, Хейбьерг, Ділейні (Йенсен, 70), Поульсен (Андерсен, 76), Брейтуейт, Вінд (Систо, 88).

Попередження: Мертенс (50).

Англія – Ісландія 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 20 Райс, 2:0 – 24 Маунт, 3:0 – 80 Фоден, 4:0 – 84 Фоден.

Англія – Пікфорд, Тріпп'єр (Мейтленд-Найлз, 85), Уокер (Мінгз, 64), Магуайр, Дайер, Райс, Маунт (Уінкс, 64), Фоден, Сака, Гріліш (Санчо, 76), Кейн (Абрахам, 76) .

Ісландія – Крістінссон (Халльдоурссон, 46), Скуласон, Інгасон, Херманнссон, Сайварссон, Сігурйонссон (Ейельфссон, 62), Б'ярнасон (Йоуханнессон, 88), Гудмундссон (Торстейнссон, 73), Паульссон, Арнасон, Бедварссон (Сігторссон, 73).

Попередження: Сайварссон (11), Уокер (12), Інгасон (49), Арнасон (72).

Вилучення: Сайварссон (54).

Австрія – Норвегія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – 61 Захід, 1:1 – 90 Грбіч.

Австрія – Перван, Алаба, Хінтереггер, Ульмер, Ранфтль, Баумгартлінгер, Ільзанкер (Траунер, 81), Забітцер, Шлагер (Грбіч, 65), Арнаутович, Лайнер.

Норвегія – Бротвейт, Шельвік, Габрільсен, Ханча-Ольсен, Рюерсон (Гранлье, 81), Тронстад, Захід (Аскільдсен, 81), Ульвестад, Делі (Торстведт, 67), Ларсен (Ев'єн, 86), Беріша (Віннхейм, 86) .

Попередження: Ільзанкер (16), Делі (49), Рюерсон (80), Гранлье (88).

Північна Ірландія – Румунія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 56 Бойс, 1:1 – 81 Бікфалві.

Північна Ірландія – Пікок-Фаррелл, Сміт (Гелбрейт, 79), Беллард, Кеткарт, Даллас, Макнейра, Кеннеді (Льюїс, 66), Маккенн, Еванс, Мадженніс (Маклафлін, 79), Бойс (Уошингтон, 67).

Румунія – Тетерушану, Тошка (Бікфалві, 74), Христя, Неделчару, Камора, Марін, Крецу (Могош, 64), Ністор, Ман (Максим, 64), Алібек (Белуце, 87), Тенасе (Ганя, 87).

Чехія – Словаччина 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 17 Соучек, 2:0 – 55 Ондрашек.

Чехія – Вацлік (Коубек, 46), Матею, Цоуфал, Калас, Брабец, Янкто (Копиця, 74), Соучек, Крав, Масопуст (Черни, 46), Даріда (Барак, 88), Ондрашек (Видра, 66).

Словаччина – Родак, Губочан, Пекарік, Дьомбер, Шкріньяр, Куцка (Грегуш, 67), Гамшик, Руснак (Суслов, 62), Лоботка (Грошовскі, 62), Мак (Шафранко, 62), Дюриш (Шранц, 81).

Попередження: Грошовскі (90).

Ізраїль – Шотландія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 44 Соломон.

Ізраїль – Марциано, Даса, Еіні (Дганія, 78), Тібі, Соломон (Коен, 84), Менахем, Натхо (Голаса, 62), Бітон, Лаві (Абу-Фані, 78), Вейсман, Захави.

Шотландія – Маршалл, О'Доннелл (Берк, 74), Робертсон, Галлахер (Маккенна, 73), Тірні, Макгрегор (Маклін, 82), Мактоміні, Макгинн (Гріффітс, 62), Джек, Крісті, Дайкс (Макберні, 61) .

Попередження: Джек (85), Абу-Фані (87), Марциано (90), Дганія (90).

Боснія і Герцеговина – Італія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи:0:1 – 22 Белотті, 0:2 – 68 Берарді.

Боснія і Герцеговина – Піріч, Хаджікадуніч, Кадушіч (Тодорович, 79), Санічанін, Цімірот, Чорлука, Гояк, Пьянич (Данилович, 77), Круніч (Лончар, 72), Татар (Рахмановіч, 80), Превляк (Хаджич, 79) .

Італія – Доннарумма, Емерсон, Бастони, Ачербі, Флоренці (Ді Лоренцо, 46), Жоржина, Барелла, Лоренцо Інсіньє (Калабрія, 90), Локателлі, Берарді (Федеріко Бернардескі, 82), Белотті (Лазанья, 82).

Попередження:Кадушіч (62), Романьйолі (64), Берарді (65).

Уельс – Фінляндія 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 29 Вілсон, 2:0 – 46 Джеймс, 2:1 – 63 Пуккі, 3:1 – 84 Мур.

Уельс – Уорд, Ампаду, Мифем, Лоуренс (Мур, 46), Норрингтон-Девіс (Гантер, 90), Бейл (Лоуренс, 61), Моррелл, Родон, Джеймс (Брукс, 89), Робертс, Вілсон (Робертс, 89) .

Фінляндія – Градецки, Уронен, Араюурі, Тойвіо, О`Шонессі (Хямяляйнен, 61), Камара, Алхо, Тейлор (Сойрі, 62), Лод, Шюллер (Валакарі, 73), Пуккі (Форсс, 89).

Попередження: Ампаду (76).

Вилучення: Уронен (12).

Казахстан – Литва 1:2 (1:1, 0:1)

Албанія – Білорусь 3:2 (3:1, 0:1)

Вірменія – Північна Македонія 1:0 (0:0, 1:0)

Грузія – Естонія 0:0 (0:0, 0:0)

Греція – Словенія 0:0 (0:0, 0:0)

Косово – Молдова 1:0 (1:0, 0:0)

Ірландія – Болгарія 0:0 (0:0, 0:0)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав ситуацію з відміною матчу Ліги націй проти Швейцарії дуже неприємним моментом.

За словами наставника, в команді вистачало гравців з негативним тестом на COVID-19, але лікар кантону Люцерн прийняв таке несподіване рішення.