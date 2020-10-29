Розгром Росії і осічка "Динамо": результати Ліги чемпіонів 28 жовтня

Вісьмома матчами в групах Е, F, G і H в Європі завершився другий тур футбольної Ліги чемпіонів.

Крім поєдинку в Будапешті, де "Динамо" втратило перемогу над місцевим "Ференцварошем", виграючи 2:0, варто відзначити розгром "Краснодара" від "Челсі" (0:4) і суху поразка "Зеніт" Ракицького від "Боруссії" (0 :2).

Ліга чемпіонів: результати 28 жовтня

Група E

"Краснодар" Росія – "Челсі" Англія 0:4 (0:1, 0:3)

Голи: 0:1 – 37 Хадсон-Одоі, 0:2 – 76, пенальті Вернер, 0:3 – 79 Зіеш, 0:4 – 90 Пулішіч.

Краснодар – Сафонов, Рамірес, Смольников, Чернов, Панталеао, Ольссон (Сперцян, 82), Уткін (Сулейманов, 74), Вильена, Газінський, Мартинович, Берг (САБО, 87).

Челсі – Менді, Рюдігер, Зума, Чілуелл (Емерсон, 81), Аспілікуета, Зіеш (Абрахам, 80), Жоржина (Маунт, 71), Ковачич (Канте, 71), Хавертц, Хадсон-Одоі (Пулішіч, 71), Вернер .

Попередження: Ольссон (22), Мартинович (75).

"Севілья" Іспанія – "Ренн" Франція 1:0 (0:0, 1: 0)

Гол: 1:0 – 55 де Йонг.

Севілья – Буну, Кунде, Навас, Дієго Карлос, Акунья, Фернандо, Жордан (Гудель, 89), Олівер Торрес (Ракітіч, 76), Окампос, Мунір (Васкес, 85), де Йонг (Ен-Несірі, 85).

Ренн – Гоміс, Траоре, Сопi (Далберт, 77), Лайки (Агерд, 17), Да Сільва, Буріжо (Леа силіку, 49), Мартен, Тер'є, Греньє (Дель Кастії, 77), Доку, Гірассі.

Попередження: Олівер Торрес (31), Акунья (53), Леа силіку (58), Мартен (62), Да Сільва (87).

Група F

"Брюгге" Бельгія – "Лаціо" Італія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 14 Корреа, 1:1 – 42, пенальті Ванаку.

Брюгге – Міньоле, Коссуну, Мата, Делі, Соболь, Ванаку, Вормер, Діатто, Рітс, де Кетеларе (Ланг, 84), Денніс (Крменчік, 88).

Лаціо – Рейну, Габаррон (Перейра, 46), Худт, Ачербі, Марушич, Пароло, Милинкович-Савич, Фарес (Мурік, 56), Жан-Даніель Акпа-Акпро, Корреа, Кайседо (Чиж, 68).

Попередження: Діатто (32), Фарес (35), Габаррон (40), Худт (45), Жан-Даніель Акпа-Акпро (58), Денніс (69), Чиж (76), Рітс (88).

"Боруссія" Д Німеччина – "Зеніт" Росія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 78, пенальті Санчо, 2:0 – 90 Холанд.

Боруссія Д – Бюркі, Меньє, Аканджі, Хуммельс, Геррейро, Дауд (Азар, 67), Вітцель, Рейну (Беллінгем, 84), Санчо (Ділейні, 84), Ройс (Брандт, 74), Холанд.

Зеніт – Кержаков, Ловрен, Ракицький, Караваєв, Дуглас Сантос, Вендел, Єрохін, Барріос (Суторміна, 81), Кузяев (Оздоєв, 71), Дріуссі (Жирков, 74), Дзюба (Мостовий, 46).

Попередження: Кузяев (26), Караваєв (77).

Група G

"Ювентус" Італія – "Барселона" Іспанія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 14 Дембеле, 0:2 – 90, пенальті Мессі.

Ювентус – Шченсни, Данило, Бонуччі, Демірал, Бентанкур (Артур, 83), Куадрадо, Кулусевскі (Маккенна, 75), Рабьо (Федеріко Бернардескі, 83), К'єза, Мората, Диба.

Барселона – Нето, Серджіо Роберто, Араухо (Бускетс, 46), Альба, Лангле, Пьянич, де Йонг, Дембеле (Фаті, 66), Педрі (Брейтуейт, 90), Грізманн (Фірпо, 89), Мессі.

Попередження: Кулусевскі (45), Серджіо Роберто (60), Демірал (70), Куадрадо (74), Рабьо (79).

Вилучення: Демірал (85).

"Ференцварош" Угорщина – "Динамо" Україна 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 28, пенальті Циганков, 0:2 – 41 де Пена, 1:2 – 59 Нген, 2:2 – 90 Болі.

Ференцварош – Дібус, Хайстер, Блажіч, Ковачевич (Двалі, 86), Ловренчіч (Ботка, 86), Зубков, Сомаліу, Нген, Харатін (Лаідуні, 65), Ізаел (Болі, 73), Шигера (Мак, 73).

Динамо – Бойко, Караваєв, Забарний, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 82), Циганков (Родрігеш, 90), Шапаренко (Белуце, 89), де Пена, Супряга (Вербич, 90).

Попередження: Сомаліу (12), Хайстер (21), Харатін (26), Сидорчук (52), Лаідуні (71), Нген (72), Буяльський (76).

Вилучення: Сидорчук (86).

Група H

"Істанбул" Туреччина – ПСЖ Франція 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 64 Кін, 0:2 – 79 Кін.

Істанбул – Гюнок, Рафаел, Болінголі-Мбомбо (Калдирим, 63), Шкртел, Єпуряну, Озджан, Кахведжі, Вішча, Топал (Ба, 68), Тюрюч (Алексич, 81), Кривелли (Жуліано, 81).

ПСЖ – Навас, Курзава (Баккер, 87), Флоренці (Керер , 73), Кімпембе, Маркіньос, Ді Марія (Рафінья, 73), Данилу Перейра, Еррера (Гуйє, 87), Мбаппе, Кін, Неймар (Сарабія, 26) .

Попередження: Кривелли (2), Єпуряну (49), Топал (54), Керер (82).

"Манчестер Юнайтед" Англія – "РБ Лейпциг" Німеччина 5:0 (1:0, 4:0)

Голи: 1:0 – 21 Грінвуд, 2:0 – 74 Решфорд, 3:0 – 78 Решфорд, 4:0 – 87, пенальті Марсьяль, 5:0 – 90 Решфорд.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Біссака (Туанзебе, 81), Магуайр, Лінделеф, Шоу, Фред, Погба (Кавані, 81), ван де Бек (Бруну Фернандеш, 68), Матіч (Мактоміні, 63), Грінвуд (Решфорд , 63), Марсьяль.

РБ Лейпциг – Гулачі, Хенріхс (Забітцер, 63), Конате, Упамекано, Анхеліньо, Ольмо, Нкунку (Серлот, 65), Форсберг, Камплі (Клюйверт, 76), Хальстенберг, Поульсен.

Попередження: Матіч (34), Хенріхс (46), Клюйверт (77), Забітцер (86).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні донецький "Шахтар" вистояв нульову нічию з "Інтером".

Крім того, в матчі 2-го туру варто відзначити чудесний порятунок мадридського "Реала". Іспанці програвали 0:2, але забили на 87-й і 93-й хвилинах.