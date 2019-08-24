Роздягнена дівчина вибігла на поле в матчі Ліги Європи

Курйозним епізодом ознаменувався матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи між словацьким "Слованом" і грецьким ПАОКом.

На 76- хвилині другого тайму на поле вибігла дівчина на ім'я Саманта Прачар, зняла з себе футболку, і розмахуючи нею як прапором, зробила коло пошани. Забіг тривав недовго. Стюарди швидко нейтралізували страйкершу, випровадивши її за межі стадіону.

Гра закінчилася мінімальною перемогою "Слована". Єдиний гол був забитий на четвертій компенсованій хвилині.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам фото і відео інциденту.

instagram.com/milanhutera

instagram.com/milanhutera

instagram.com/milanhutera

instagram.com/milanhutera

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний випадок стався на фіналі Ліги чемпіонів, коли на поле вибігла гола мо дель Кінсі Воланськи. Пізніше Воланськи поплатилася за свою популярність аккаунтом в Instagram.

Нещодавно Кінсі влаштувала секс-провокацію в одному з тренажерних залів рідного міста.

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