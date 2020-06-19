"Ростов", забивши на першій хвилині, пропустив 10 голів від "Сочі"

Футбольний клуб "Ростов" програв на виїзді "Сочі" к 23-му турі російської Прем'єр-лізі в матчі, який вже назвали найбільш ганебним в історії.

Гості зіткнулися зі спалахом коронавірусу в першій команді і просили суперників про перенесення поєдинку, але ті відповіли відмовою. В результаті ростовці виставили на гру футболістів, всі з яких молодші за 20 років. Сочінці в свою чергу вирішили зіграти основою, що і вилилося в розгром – 10:1.

Цікаво, що "Ростов" відкрив рахунок першим, причому зробив це на 52-й секунді зусиллями Романа Романова. А в середині першого тайму 17-річний воротар гостей Денис Попов відбив пенальті. У складі сочінців хет-триком відзначився нападник Олександр Кокорін, який відсидів у в'язниці за розбій.

Прем'єр-ліга Росії. 23-й тур

"Сочі" – "Ростов" 10:1 (4:1, 6:0)

Голи: 0:1 – 1 Романов, 1:1 – 6, автогол Абрамов, 2:1 – 15 Кокорін, 3:1 – 44 Кокорін, 4:1 – 45 Заболотний, 5:1 – 47 Заболотний, 6:1 – 51 Кокорін, 7:1 – 53 Новосельцев, 8:1 – 74 Полоз, 9:1 – 86 Полоз, 10:1 – 87 Колдунов.

Російські ЗМІ масово засудили "Сочі" за відмову від перенесення гри і найсильніший склад на гру.

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