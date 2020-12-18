Росію усунули від Олімпіади та ЧС з футболу: спортивні підсумки 17 грудня

Олександр Чеканов Футбол 09:17, 18.12.2020 Оновлено: 09:40, 18.12.2020

Поляк Роберт Левандовскі був названий найкращим футболістом року за версією ФІФА, а Росію усунули від великих спортивних змагань.

Крім того, "Шахтарю" присудили технічну перемогу за скасований матч УПЛ.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 17 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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