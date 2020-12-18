Росію усунули від Олімпіади та ЧС з футболу: спортивні підсумки 17 грудня

Поляк Роберт Левандовскі був названий найкращим футболістом року за версією ФІФА, а Росію усунули від великих спортивних змагань.

Крім того, "Шахтарю" присудили технічну перемогу за скасований матч УПЛ.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 17 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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