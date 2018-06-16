Росію поставили на місце на ЧС-2018: спортивні підсумки 15 червня

Збірну Росії поставили на місце після перемоги в матчі-відкритті ЧС-2018 і названа причина показу ЧС-2018 в Україні. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 15 червня.

Крім того, матч Росія - Саудівська Аравія завершився міжнародним скандалом, а Португалія та Іспанія забили 6 м'ячів в суперматчі ЧС-2018. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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