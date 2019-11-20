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20 листопада • оновлено в 10:15
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Росію можуть відсторонити на Євро-2020: спортивні підсумки 19 листопада

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Збірну Росії можуть щонайменше позбавити домашніх матчів на Євро-2020, а Україна офіційно потрапила до першого кошика на жеребкуванні ЧЄ.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 19 листопада.

Крім того, збірна України U-19 у скандальному матчі виграла відбір на Євро-2020. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Євро-2020 допінговий скандал
Теги
Збірна України з футболу збірна Росії з футболу
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Мощный Федя
Мощный Федя
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию английского издания Daily Mail о том, что сборную России могут лишить домашних матчей чемпионата Европы 2020 года из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории. "Сообщение англичан — полный бред, Евро-2020 тут не причём. У ФИФА и у УЕФА никаких претензий к РФС нет, об этом они неоднократно говорили. Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. Нечего им говорить – решили вернуться к этой теме. А какое отношение к ВАДА имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо"
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