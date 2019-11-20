Росію можуть відсторонити на Євро-2020: спортивні підсумки 19 листопада

Збірну Росії можуть щонайменше позбавити домашніх матчів на Євро-2020, а Україна офіційно потрапила до першого кошика на жеребкуванні ЧЄ.
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Крім того, збірна України U-19 у скандальному матчі виграла відбір на Євро-2020. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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