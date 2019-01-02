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Росію можуть не пустити на чемпіонат Європи з футболу

2.3тЧитати матеріал російською

Міжнародне антидопінгове агентство (WADA) може виключити антидопінгове агентство Росії (РУСАДА) через невиконання зобов'язань щодо допуску експертів для вилучення баз даних.

В такому випадку збірна РФ втратить право взяти участь у чемпіонаті Європи з футболу-2020.

Вже 14-15 січня WADA збирається винести рішення, яке може поставити під загрозу розвиток спорту в Росії. З 1 квітня 2018 року в силу вступив документ, згідно з яким повторне виключення з організації тягне за собою важкі наслідки, повідомляє Матч ТВ.

Так, цей кодекс підписало велика кількість міжнародних спортивних організацій, серед який Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародна асоціація футболу (ФІФА) і Європейський футбольний союз (УЄФА), а також Міжнародна федерація хокею.

Так що, якщо РУСАДА знову виключать з організації, національні команди Росії залишаться за бортом чемпіонату Європи та інших міжнародних змагань як мінімум на один цикл.

Збірна Росії з футболу

Збірна Росії з футболу

twitter.com/TeamRussia/media

Крім того, заборона буде поширюватися ще й на російських спортсменів, які грають у зарубіжних клубах. Наприклад футболіст "Монако" Олександр Головін не зможе виступати за французьку команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
допінговий скандалЄвро-2020
Місце
Росія
Теги
збірна Росії з футболуWADA
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Цапьё, это шо, очередная многоходовочка или русофобия?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Очень правильно! Наркоманам не место в мире! Им место на паРаше!
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