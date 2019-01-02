Росію можуть не пустити на чемпіонат Європи з футболу

Міжнародне антидопінгове агентство (WADA) може виключити антидопінгове агентство Росії (РУСАДА) через невиконання зобов'язань щодо допуску експертів для вилучення баз даних.
В такому випадку збірна РФ втратить право взяти участь у чемпіонаті Європи з футболу-2020.
Вже 14-15 січня WADA збирається винести рішення, яке може поставити під загрозу розвиток спорту в Росії. З 1 квітня 2018 року в силу вступив документ, згідно з яким повторне виключення з організації тягне за собою важкі наслідки, повідомляє Матч ТВ.
Так, цей кодекс підписало велика кількість міжнародних спортивних організацій, серед який Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародна асоціація футболу (ФІФА) і Європейський футбольний союз (УЄФА), а також Міжнародна федерація хокею.
Так що, якщо РУСАДА знову виключать з організації, національні команди Росії залишаться за бортом чемпіонату Європи та інших міжнародних змагань як мінімум на один цикл.
Збірна Росії з футболу
twitter.com/TeamRussia/media
Крім того, заборона буде поширюватися ще й на російських спортсменів, які грають у зарубіжних клубах. Наприклад футболіст "Монако" Олександр Головін не зможе виступати за французьку команду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після Олімпіади-2014 в Сочі Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) виключили з міжнародної організації через допінгові махінації.
На Олімпійських іграх-2018 в Пхенчхані російські спортсмени виступали під нейтральним прапором.
У вересні 2018 року WADA відновила Росію в правах, висунувши умову, що не пізніше 1 січня 2019 року організація повинна надати доступ експертам до баз даних про результати допінг-проб російських спортсменів.
Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".