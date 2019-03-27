У Росії зацькували португальців через скандал із Мораесом

Футбольні федерації Португалії і Люксембурга оскаржили результати своїх матчів у кваліфікації Євро-2020 проти України. Функціонери угледіли порушення регламенту в натуралізації бразильського форварда Жуніора Мораеса.
УЄФА відкрила справу проти нашої команди, вивчивши протести суперників. Ця інформація викликала обурення у російських уболівальників, які наїхали на діючих чемпіонів Європи. Футбольні любителі засміяли Португалію, яка, на їхню думку, не змогла змиритися з нічиєю проти українців.
Жуніор Мораес
ФФУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У португальських ЗМІ з'явилася інформація про те, що форвард збірної України Жуніор Мораес не мав права брати участі в матчах кваліфікації Євро-2020.
Спортивний юрист і адвокат Юрій Юрченко заявив, що ситуація з технічною поразкою збірної України 0:3 за матчі з Португалією і Люксембургом цілком реальна.
Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат очного протистояння головної команди країни проти збірної України.
Слідом за Люксембургом протест подала також збірна Португалія.
У РосЗМІ вказали на аналогічне порушення в збірній суперника України.
УЄФА завів справу на "жовто-синіх" в зв'язку з участю в матчах Мораеса.
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