У Росії зацькували португальців через скандал із Мораесом

Футбольні федерації Португалії і Люксембурга оскаржили результати своїх матчів у кваліфікації Євро-2020 проти України. Функціонери угледіли порушення регламенту в натуралізації бразильського форварда Жуніора Мораеса.

УЄФА відкрила справу проти нашої команди, вивчивши протести суперників. Ця інформація викликала обурення у російських уболівальників, які наїхали на діючих чемпіонів Європи. Футбольні любителі засміяли Португалію, яка, на їхню думку, не змогла змиритися з нічиєю проти українців.

Новини Мораес вперше прокоментував скандал зі збірною України

Жуніор Мораес ФФУ

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