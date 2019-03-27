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У Росії зацькували португальців через скандал із Мораесом

1.8тЧитати матеріал російською

Футбольні федерації Португалії і Люксембурга оскаржили результати своїх матчів у кваліфікації Євро-2020 проти України. Функціонери угледіли порушення регламенту в натуралізації бразильського форварда Жуніора Мораеса.

УЄФА відкрила справу проти нашої команди, вивчивши протести суперників. Ця інформація викликала обурення у російських уболівальників, які наїхали на діючих чемпіонів Європи. Футбольні любителі засміяли Португалію, яка, на їхню думку, не змогла змиритися з нічиєю проти українців.

Новини
Мораес вперше прокоментував скандал зі збірною України

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

ФФУ

У Росії зацькували португальців через скандал із Мораесом

У Росії зацькували португальців через скандал із Мораесом

У Росії зацькували португальців через скандал із Мораесом

У Росії зацькували португальців через скандал із Мораесом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Євро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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