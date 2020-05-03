"Росія забрала Крим, Донбас через неї закритий": Безус висловився про країну-агресора

Півзахисник "Гента" і збірної України Роман Безус заявив, що ніколи б не поїхав грати в чемпіонат Росії і пояснив свою позицію.

Роман Безус ФК Гент

"Ситуація така. Росія – напала, забрала Крим, закритий у нас Донбас через Росію. Як можна туди їхати, приносити людям радість? Це моя позиція. Я так би не зробив. Але ця тема заїла. Всі говорять – я б не поїхав, кого не спитай. Все потім хвалять – ось красень. Це піар новина. Я так вважав і вважаю, що можна в іншому місці заробити", – цитує Безуса tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український гімнаст Олег Верняєв, що народився в Донецьку, відмовився називати Росію винною в початку війни на Донбасі, і пішов від питання, чому вона почалася.