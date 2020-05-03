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4 травня • оновлено в 12:05
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"Росія забрала Крим, Донбас через неї закритий": Безус висловився про країну-агресора

7.8т
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Півзахисник "Гента" і збірної України Роман Безус заявив, що ніколи б не поїхав грати в чемпіонат Росії і пояснив свою позицію.

Роман Безус

Роман Безус

ФК Гент

"Ситуація така. Росія – напала, забрала Крим, закритий у нас Донбас через Росію. Як можна туди їхати, приносити людям радість? Це моя позиція. Я так би не зробив. Але ця тема заїла. Всі говорять – я б не поїхав, кого не спитай. Все потім хвалять – ось красень. Це піар новина. Я так вважав і вважаю, що можна в іншому місці заробити", – цитує Безуса tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український гімнаст Олег Верняєв, що народився в Донецьку, відмовився називати Росію винною в початку війни на Донбасі, і пішов від питання, чому вона почалася.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Роман Безус
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А его жена тоже голая в инстаграме есть?
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Pooh Vini
Pooh Vini
Бобровский Виталий, решил письку дергать не только на путина?
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