Росія "вкрала" легендарних українських футболістів: фотофакт

У московському аеропорту Шереметьєво розмістили плакатами з легендарними українськими футболістами, видавши їх за російських. На постерах зображені Ігор Бєланов і Євген Рудаков, поруч з фотографіями яких красується напис "Футбольна Росія".

Ігор Бєланов Facebook Сергія Будкина

Ігор Іванович Бєланов народився в Одесі і за свою кар'єру пограв в "Чорноморці", "Динамо" (Київ), "Боруссії" Менхенгладбах, "Айнтрахт" і "Маріуполі". Нападаючий ніколи не виступав ні за один російський клуб.

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Євген Васильович Рудаков народився в Москві, але хоч і був підписаний "Торпедо" не провів за цей або інший російський клуб жодного матчу. Воротар став справжньою зіркою, захищаючи ворота київського "Динамо" в 1963-1977 роках, зігравши в 258 поєдинках.

Євген Рудаков Facebook Сергія Будкина

Відзначимо, що виробники розмістили плакат Рудакова з помилкою, назвавши його Валерієм.

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