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2 грудня • оновлено в 21:54
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Росія відстала від України: букмекери змінили ставки на фаворитів Євро-2020

5.6т
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За підсумками жеребкування Євро-2020, яке відбулося 30 листопада в Бухаресті, аналітики внесли коректування до списка претендентів на перемогу в турнірі.

Так, Україна, яка зіграє з Нідерландами, Австрією та переможцем плей-офф або Румунією, увійшла до топ-10 збірних, а коефіцієнт на підсумковий тріумф "жовто-синіх" залишився на колишньому рівні – 67,00. При цьому букмекери знизили шанси на успіх росіян, оцінивши його котируванням 81,00 (було – 67,00).

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Збірна України

Збірна України

РБК-Україна

Головними ж фаворитами, як і раніше, залишаються англійці (коефіцієнт – 5,00). А ось французи пропустили вперед Бельгію (6,50, було – 7,50), замкнувши трійку з коефіцієнтом 7,00 (було – 5,00).

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий календар збірної України на Євро-2020. Крім того, вболівальники дізналися ціни квитків на матчі "жовто-синіх".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Теги
Збірна України з футболу збірна Росії з футболу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ничего даже и писать не буду... футбола в России сейчас нет... миллионные зарплаты у футболистов есть, а футбола нет...
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