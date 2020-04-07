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7 квітня • оновлено в 15:33
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Росія відповіла на звинувачення Мін'юсту США по чемпіонату світу 2018 року

1.2т
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Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву Мін'юсту США, який звинуватив Росію в підкупі чиновників ФІФА заради проведення ЧС-2018.

"Ми читали в ЗМІ і не розуміємо, про що може йти мова. Росія отримала право на проведення чемпіонату світу абсолютно законно, а не за хабарі. Росія провела найкращий чемпіонат світу в історії", – цитує слова Пєскова видання Чемпіонат.

Чемпіонат світу 2018 року

Чемпіонат світу 2018 року

Спорт-Експрес

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков заявив, що це розслідування вже не має ніякого сенсу, оскільки чемпіонат світу 2018 року залишився в минулому.

"Нехай розслідують. Який це має сенс? Чемпіонат світу вже два роки як закінчився. Кому треба – прочитали і забули про це. Як на мене, так це черговий постріл в повітря. Наша справа полягає в тому, щоб ще раз поаплодувати людям, які займалися організацією чемпіонату світу в Росії. Також, як ви пам'ятаєте, він визнаний найкращим за всю історію турніру. Ось на цьому нам потрібно акцентувати увагу", – вважає Колосков.

Нагадаємо, що переможцем ЧС-2018 в Росії стала збірна Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство юстиції США опублікувало дані про підкуп представниками Росії чиновників ФІФА заради отримання права на проведення чемпіонату світу 2018 року.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
Росія Москва
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Комментарии на сайте не модерированы
Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Лучший чемпионат ха ха. Тоже наверное за взятку!
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Спорт Футбол

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