"Росія Україна брати": привітання Ракицького викликало захват у росіян

Український захисник пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький викликав захват у своїх фоловерiв россіян поздоровленням з Новим роком.

"З прийдешнiм Новим роком! Бажаю в 2020-му у вашу хату миру, добра і тільки великих перемог", - написав футболіст.

"З новим роком Яр! Росія Україна брати", "В цьому році всім уболівальникам Пітера ви зробили відмінний подарунок", - пишуть користувачі у вiдповiдь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні минулого року Ярослав Ракицький розлютив українців після того, як опублікував в соціальній мережі Instagram ролик зі своїм партнером по "Зеніту" Артемом Дзюбою.

Російський нападник прокричав в камеру "Росія і Україна – брати! Брати!".

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