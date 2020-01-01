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1 січня • оновлено в 20:44
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"Росія Україна брати": привітання Ракицького викликало захват у росіян

4.3т
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Український захисник пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький викликав захват у своїх фоловерiв россіян поздоровленням з Новим роком.

"З прийдешнiм Новим роком! Бажаю в 2020-му у вашу хату миру, добра і тільки великих перемог", - написав футболіст.

"З новим роком Яр! Росія Україна брати", "В цьому році всім уболівальникам Пітера ви зробили відмінний подарунок", - пишуть користувачі у вiдповiдь.

"Росія Україна брати": привітання Ракицького викликало захват у росіян
"Росія Україна брати": привітання Ракицького викликало захват у росіян
"Росія Україна брати": привітання Ракицького викликало захват у росіян
Новини
"Звинуватив Шевченка в боягузтві": названі наслідки Ракицького, що "обі*рався"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні минулого року Ярослав Ракицький розлютив українців після того, як опублікував в соціальній мережі Instagram ролик зі своїм партнером по "Зеніту" Артемом Дзюбою.

Російський нападник прокричав в камеру "Росія і Україна – брати! Брати!".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Особа
Ярослав Ракицький
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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6
Цікаво
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Mega Death
Mega Death
Надо акцентировать, что часть Украины и Россия братья! А какая часть , это решает Россия)))
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0
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Там по ходу вместо мозгов даже не вата,а поролон.
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Mega Death
Mega Death
Джонсон Саймон Ф., Поэтому он сейчас купается в Бразилии, а ты строишь здесь свою бредятину))
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Росіяни, йохані Монголами - повертайтеся на йух у свої єпеня.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Правда-матка Дмитро, обязательно. Только вернём вас к изначальным границам 1654 года.
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3
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