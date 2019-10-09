Де дивитися Росія - Шотландія: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

Збірна Росії з футболу у четвер, 10 жовтня в Москві проведе матч 6-го туру відбору на чемпіонат Європи-2020.

Поєдинок проти Шотландії пройде на стадіоні "Лужники". Початок о 21:45.

Побачити зустріч можна буде в прямому ефірі російського "Першого каналу", а також в ефірі "Матч! Прем'єр".

У записі гру покажуть 11 жовтня о 04:10 "Матч! Футбол 1", о 13:35 "Матч ТВ", о 15:50 "Матч! Футбол 3".

Нагадаємо, що перед заключним туром Росія займає другий рядок в сикстетi I.

Як повідомляв OBOZREVATEL 9 вересня національна команда Росії пішла від провальної нічиєї з Казахстаном. Лише на останній хвилині господарі поля забили єдиний м'яч – 1:0.

8 червня збірна Росії в 3-му турі відбору чемпіонату Європи-2020 з рахунком 9:0 обіграла команду Сан-Марино, встановивши історичний рекорд.

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