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10 жовтня • оновлено в 05:06
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Де дивитися Росія - Шотландія: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

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Збірна Росії з футболу у четвер, 10 жовтня в Москві проведе матч 6-го туру відбору на чемпіонат Європи-2020.

Поєдинок проти Шотландії пройде на стадіоні "Лужники". Початок о 21:45.

Де дивитися Росія - Шотландія: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

Побачити зустріч можна буде в прямому ефірі російського "Першого каналу", а також в ефірі "Матч! Прем'єр".

У записі гру покажуть 11 жовтня о 04:10 "Матч! Футбол 1", о 13:35 "Матч ТВ", о 15:50 "Матч! Футбол 3".

Нагадаємо, що перед заключним туром Росія займає другий рядок в сикстетi I.

Де дивитися Росія - Шотландія: розклад трансляцій відбору на Євро-2020

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Тема
Євро-2020
Місце
Росія Москва
Теги
збірна Росії з футболу Новини Росії
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Жду приятных новостей,о победе горцев,а смотреть не буду.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вперед Россия, вся Украина с вами
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Захаров Дмитрий, какая это вся???Надо уточнять, наверное имел введу Ватная Украина?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зачем это смотреть? Смотреть на быдлo паРашное?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Касаб Касабыч, свиномордый xoxлоскот, ты пасть открыл и г@вном потянуло. Из унитаза поужинал, падаль какляццкая?
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0
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Кацaп Кацaпыч, ты можешь сидеть в темноте и пальцем в жопе кайфовать
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