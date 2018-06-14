Росія - Саудівська Аравія: огляд матчу ЧС-2018

Збірна Росії у стартовому матчі чемпіонату світу з футболу-2018 розгромила збірну Саудівської Аравії. Зустріч в Москві завершилася з рахунком 5:0.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відео-огляд матчу, в якому було встановлено унікальне досягнення.

Росія - Саудівська Аравія 5:0 Голи: 1: 0 - 12 Газінський, 2: 0 - 43 Черишев, 3: 0 - 71 Дзюба, 4: 0 - 90 Черишев, 5: 0 - 90 Головін.

Росія - Акінфєєв, Ігнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головін, Газінський, Самедов (Кузя, 64), Зобнин, Дзагоєв (Черишев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

Саудівська Аравія - Аль-Маюф, Хаусауі, Аль-Шахрані, Аль-Брейк, Хаусауі, Аль-Джассим, Отайф (Аль-мувалади, 64), Аль-Шехрі (Бахебрі, 74), Аль-Досарі, Аль-Фарадж, Аль -Сахлауі (Ассера, 85).

Попередження: Головін (88), Аль-Джассим (90).

Нагадаємо, що перед самим початком гри знаменитий англійський виконавець Роббі Вільямс показав непристойний жест, який потрапив у прямий ефір.

На грі невідомий уболівальник розтягнув прапор України.