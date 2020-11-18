Росію розгромили в Лізі націй 0:5 і не пустили в елітний дивізіон

Збірна Росії з футболу в 6-му турі дивізіону B Ліги націй з рахунком 0:5 програла команді Сербії, посіла підсумкове друге місце в групі 3, і не змогла вийти в елітну Лігу А турніру.

Матч почався з забійної атаки Росії, де лише реакція сербського голкіпера врятувала команду від голу. Після цього на полі була лише одна команда. Сербія практично не зустрічала опору на половині росіян і спокійно вкотила підопічним Черчесова 4 м'ячі ще до перерви.

Варто відзначити, що команда РФ мала шанси, але всі удари йшли повз рамку. Після перерви в Росії був замінений голкіпер, але і він не зміг відстояти на 0, пропустивши гол у другому таймі.

Сербія – Росія 5:0

Голи: 1:0 – 10 Радоніч, 2:0 – 25 Йович, 3:0 – 40 Влахович, 4:0 – 45 Йович, 5:0 – 64 Младеновіч.

Сербія – Райковіч, Младеновіч, Спайіч, Мітровіч, Рістіч, Радоніч (Влахович, 31), Максимович (Гачіновіч 46), Гудель, Міленкович, Йович, Мітровіч.

Росія – Гільєрме (Джанаєв, 46), Караваєв, Джикия, Дівєєв (Евгеньев, 46), Жирков, Кузя, Оздоєв, Міранчук (Мостовий, 46), Єрохін, Олексій Андрійович Міранчук (Обляков, 46), Заболотний.

Попередження: Жирков (47), Заболотний (49).

Підсумкове становище команд

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі Ліги націй росіяни вперше в історії програли команді Туреччини.