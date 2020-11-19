Росія програла 0:5 Сербії в Лізі націй: спортивні підсумки 18 листопада

Збірна Росії програла сербам у заключному матчі Ліги націй, а американець Деонтей Вайлдер назвав Олександра Усика в числі потенційних суперників на наступний бій.

Крім того, головний тренер збірної України Андрій Шевченко вперше прокоментував ситуацію навколо матчу Ліги націй зі Швейцарією.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 18 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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