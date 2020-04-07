Головна Новини
7 квітня • оновлено в 12:28
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Росія підкупила ФІФА заради ЧС-2018: Мін'юст США опублікував докази

2.9т
Читати матеріал російською

Міністерство юстиції США вперше опублікувало дані про підкуп представниками Росії чиновників ФІФА заради отримання права на проведення чемпіонату світу 2018 року.

У документах, які були опубліковані на офіційному сайті департаменту, повідомляється, що колишній віцепрезидент організації з Тринідаду і Тобаго Джек Ворнер отримав 5 мільйонів доларів, а чиновнику з Гватемали Рафаелю Сальгеро було перераховано 1 мільйон доларів за голоси на користь Росії.

Чемпіонат світу-2018 в Росії

Чемпіонат світу-2018 в Росії

Independent

Раніше представники РФ заявили, що не можуть надати свої комп'ютери для розслідування, оскільки всі вони були знищені.

Варто відзначити, що Катар, який отримав право на проведення чемпіонату світу 2022 року, також був викритий у підкупі функціонерів ФІФА. Його представники заплатили трьом південноамериканським чиновникам, двоє з яких вже померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна федерація футболу (ФІФА) подала в суд на колишнього президента організації Йозефа Блаттера і колишнього главу УЄФА Мішеля Платіні через змову, в результаті якого Росія і Катар отримали право на проведення чемпіонатів світу.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Чемпіонат світу 2018 ЧС-2022
Тег
ФІФА
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
13
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
у кaцaпoв компьютеры самoyничтoжились...а там 2 нeгpа caмoyмepли....какая жалость...все умирают, кто что либо знал про ФИФА
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Городея
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
2.07 Сделать ставку
Торпедо
VS
Энергетик-БГУ
Победа Торпедо с форой (0)
1.55 Сделать ставку
Слуцк
VS
Витебск
Инд. тотал Слуцка больше 1
1.71 Сделать ставку
Неман
VS
Белшина
Победа Немана
1.87 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
OG
VS
fnatic
Победа fnatic
1.50 Сделать ставку
Team Spirit
VS
SMASH
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку
BIG
VS
Syman
Победа BIG на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.87 Сделать ставку
Sprout
VS
pro100
Победа Sprout
1.50 Сделать ставку
Serac
VS
Big Chillin
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку