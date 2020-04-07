Росія підкупила ФІФА заради ЧС-2018: Мін'юст США опублікував докази

Міністерство юстиції США вперше опублікувало дані про підкуп представниками Росії чиновників ФІФА заради отримання права на проведення чемпіонату світу 2018 року.

У документах, які були опубліковані на офіційному сайті департаменту, повідомляється, що колишній віцепрезидент організації з Тринідаду і Тобаго Джек Ворнер отримав 5 мільйонів доларів, а чиновнику з Гватемали Рафаелю Сальгеро було перераховано 1 мільйон доларів за голоси на користь Росії.

Чемпіонат світу-2018 в Росії Independent

Раніше представники РФ заявили, що не можуть надати свої комп'ютери для розслідування, оскільки всі вони були знищені.

Варто відзначити, що Катар, який отримав право на проведення чемпіонату світу 2022 року, також був викритий у підкупі функціонерів ФІФА. Його представники заплатили трьом південноамериканським чиновникам, двоє з яких вже померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна федерація футболу (ФІФА) подала в суд на колишнього президента організації Йозефа Блаттера і колишнього главу УЄФА Мішеля Платіні через змову, в результаті якого Росія і Катар отримали право на проведення чемпіонатів світу.

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