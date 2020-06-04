Росія, Німеччина або Португалія: стало відомо, де можуть дограти Лігу чемпіонів

УЄФА роздумує над можливістю проведення вирішальних поєдинків Ліги чемпіонів у чотирьох містах Європи, які розташовані в радіусі 100 км.

Як повідомляється в Twitter Bayern & Germany з посиланням на видання Bild, ЛЧ може бути дограна в форматі мінітурніру, починаючи зі стадії чвертьфіналів. Заявку на проведення матчів вже подала Німеччина. Росія та Португалія також планують запропонувати свої кандидатури.

Лігу чемпіонів можуть дограти в Німеччині, Росії або Португалії Газета.Ру

У Німеччині поєдинки зможуть прийняти Франкфурт, Майнц, Гоффенгайм і Дармштадт або Вісбаден. Стадіони в цих містах розташовані на необхідній відстані один від одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що у Туреччини можуть відібрати фінал Ліги чемпіонів через невдалі спроби стабілізувати ситуацію з коронавірусом у країні.