Росія, Німеччина або Португалія: стало відомо, де можуть дограти Лігу чемпіонів

УЄФА роздумує над можливістю проведення вирішальних поєдинків Ліги чемпіонів у чотирьох містах Європи, які розташовані в радіусі 100 км.

Як повідомляється в Twitter Bayern & Germany з посиланням на видання Bild, ЛЧ може бути дограна в форматі мінітурніру, починаючи зі стадії чвертьфіналів. Заявку на проведення матчів вже подала Німеччина. Росія та Португалія також планують запропонувати свої кандидатури.

Лігу чемпіонів можуть дограти в Німеччині, Росії або Португалії Газета.Ру

Frankfurt will apply to host the upcoming Champions League mini tournament (quarterfinals to final). Russia & Portugal also want to apply. UEFA wants the host to assign 4 stadiums within a radius of 100km. Frankfurt could apply with Mainz, Hoffenheim & Darmstadt / Wiesbaden [Bild] pic.twitter.com/XXBhOApOMt - Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 3, 2020

У Німеччині поєдинки зможуть прийняти Франкфурт, Майнц, Гоффенгайм і Дармштадт або Вісбаден. Стадіони в цих містах розташовані на необхідній відстані один від одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що у Туреччини можуть відібрати фінал Ліги чемпіонів через невдалі спроби стабілізувати ситуацію з коронавірусом у країні.

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