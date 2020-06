Росія, Німеччина або Португалія: стало відомо, де можуть дограти Лігу чемпіонів

УЄФА роздумує над можливістю проведення вирішальних поєдинків Ліги чемпіонів у чотирьох містах Європи, які розташовані в радіусі 100 км.

Як повідомляється в Twitter Bayern & Germany з посиланням на видання Bild, ЛЧ може бути дограна в форматі мінітурніру, починаючи зі стадії чвертьфіналів. Заявку на проведення матчів вже подала Німеччина. Росія та Португалія також планують запропонувати свої кандидатури.

Frankfurt will apply to host the upcoming Champions League mini tournament (quarterfinals to final). Russia & Portugal also want to apply. UEFA wants the host to assign 4 stadiums within a radius of 100km. Frankfurt could apply with Mainz, Hoffenheim & Darmstadt / Wiesbaden [Bild] pic.twitter.com/XXBhOApOMt