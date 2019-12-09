Росія на ЧС-2022 з футболу: стало відомо про умову для команди РФ

Збірна Росії в разі потрапляння до фінальної частини чемпіонату світу 2022 року з футболу в Катарі виступить в нейтральному статусі.

РІА Новини

Про це в ході пресконференції заявив глава комітету з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

"Я не знаю, чи пройдуть вони на цей чемпіонат. Якщо вони пройдуть відбірковий етап, команда, що представляє Росію, не може брати участь, але вони можуть подати заявку на нейтральній основі, а не як представники Росії, і тоді вже буде вироблено рішення, як вони зможуть брати участь. Але умова – без російського прапора, без представників Росії", – сказав Тейлор, якого цитує RT.

Раніше WADA прийняло рішення відсторонити Росію від участі у великих міжнародних змаганнях за махінації з даними московської лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася реакція ФІФА на гучне рішення WADA щодо Росії.

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