Росія має намір відродити чемпіонат СРСР з футболу

Російський футбольний союз (РФС) розглядає можливість запрошення в національний чемпіонат найсильніших клубів з інших країн колишнього СРСР.

Зокрема, як повідомили в Білоруської федерації футболу (БФФ), їх представників запросили на переговори до Москви.

"До того моменту поки не отримаємо конкретні пропозиції, не дізнаємося всіх деталей та умов, які передбачає ця інтеграція, ми не зможемо сформулювати позицію, тому що не знаємо абсолютно ніяких вступних. Ми отримали запрошення-лист з Росії – відвідати на початку липня Москву. Можливо, там будуть уточнені якісь деталі, проведені переговори, після чого про щось можна буде говорити конкретно", – прокоментував прес-аташе БФФ Дмитро Герчиков "Спорт-Експрес".

РФПЛ

Раніше президент московського ЦСКА Євгеній Гінер після засідання виконкому РФС 26 червня озвучив ідею, згідно з якою в чемпіонат Росії можна включити сильні команди з Вірменії, Білорусії і Казахстану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий екс-футболіст київського "Динамо" Олег Саленко зізнався, що вже шість років не бачився з сином, який проживає в Росії.

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