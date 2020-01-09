Росія дала притулок могильнику збірної України на Євро-2012

Угорський арбітр Віктор Кашшаї, якого пам'ятають усі українські вболівальники завдяки незарахованому голу нашої збірної на Євро-2012, очолив департамент суддівства РФС.

Як повідомляє Спорт-Експрес, Російський футбольний союз (РФС) визначився з фахівцями, які очолять суддівський департамент і департамент інспектування. Керувати арбітрами буде Кашшаї, а главою інспектування став Сергій Фурса.

Віктор Кашшаї Football.ua

Нагадаємо, що угорський рефері запам'ятався українським уболівальникам на Євро-2012, коли у вирішальному матчі групового турніру проти збірної Англії він не побачив чистий гол нашої команди за рахунку 1:0 на користь британців. Поєдинок так і закінчився, що призвело до вильоту України з домашнього чемпіонату Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній арбітр української Прем'єр-ліги Анатолій Жабченко переїхав судити в Росію.

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