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9 січня • оновлено в 17:53
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Росія дала притулок могильнику збірної України на Євро-2012

2.7т
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Угорський арбітр Віктор Кашшаї, якого пам'ятають усі українські вболівальники завдяки незарахованому голу нашої збірної на Євро-2012, очолив департамент суддівства РФС.

Як повідомляє Спорт-Експрес, Російський футбольний союз (РФС) визначився з фахівцями, які очолять суддівський департамент і департамент інспектування. Керувати арбітрами буде Кашшаї, а главою інспектування став Сергій Фурса.

Віктор Кашшаї

Віктор Кашшаї

Football.ua

Нагадаємо, що угорський рефері запам'ятався українським уболівальникам на Євро-2012, коли у вирішальному матчі групового турніру проти збірної Англії він не побачив чистий гол нашої команди за рахунку 1:0 на користь британців. Поєдинок так і закінчився, що призвело до вильоту України з домашнього чемпіонату Європи.

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Тема
Євро-2012
Місце
Росія
Теги
Збірна України з футболу збірна Англії з футболу
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