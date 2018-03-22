Росія - Бразилія: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна Росії в черговому товариському матчі напередодні домашнього чемпіонату світу з футболу 2018 року зустрінеться з Бразилією. Команди зіграють на реконструйованому стадіоні "Лужники", який прийме матч-відкриття і фінал Мундіалю, у п'ятницю, 23 березня.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Росія - Бразилія. Початок зустрічі - о 18:00 за київським часом.

Відзначимо, що це буде вже шоста зустріч команд між собою. До цього вони один раз зустрічалися на чемпіонаті світу і чотири рази перетиналися у товариських матчах. Очевидна перевага на боці "селесао", яка здобула три перемоги і два рази зіграла внічию.

Особливо болючим для росіян стала поразка в спарингу, який пройшов у листопаді 1998 року. Тоді Бразилія на своєму полі розгромила суперників з рахунком - 5:1, хоча і цей рахунок не відображає тієї гігантської переваги, яка була у господарів поля.

А ось в останній зустрічі команд у березні 2013-го росіяни були близькі до історичної перемоги. Після голу Файзуліна вони вели у рахунку аж до останньої хвилини матчу, коли нападник Фред все ж зумів вирвати для бразильців нічию.

Нагадаємо, напередодні матч з Бразилією збірній Росії влаштували справжню підставу, викликавши на п'ятигодинний допінг-контроль.

Товариський матч

Москва, стадіон "Лужники"

Головний арбітр: Олексій Кульбака (Білорусь)

Росія - Бразилія - 0:0

Як повідомляв "Обозреватель", форму збірної Росії для чемпіонату світу 2018 року люто обстібати у мережі.