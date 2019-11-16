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16 листопада • оновлено в 21:05
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Перед рідними трибунами: Росію принизили у відборі Євро-2020

Перед рідними трибунами: Росію принизили у відборі Євро-2020
Поєдинок завершився з розгромним рахунком
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Збірна Росії з футболу зазнала принизливої поразки від команди Бельгії в 9-му турі відбору на чемпіонат Європи-2020. Матч в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" завершився з рахунком 1:4.

Перед рідними трибунами: Росію принизили у відборі Євро-2020

Гості обрали гру від захисту, дозволивши росіянам повністю володіти м'ячем в центрі поля. У першому таймі бельгійці завдали 3 удари в створ воріт і все 3 завершилися голами. Ще один м'яч Бельгія оформила після перерви.

За рахунку 0:4 підопічні Роберто Мартінеса зменшили оберти і розслабилися, дозволивши супернику вимучити м'яч престижу.

Перед рідними трибунами: Росію принизили у відборі Євро-2020

Перед рідними трибунами: Росію принизили у відборі Євро-2020

Перед рідними трибунами: Росію принизили у відборі Євро-2020

Перед рідними трибунами: Росію принизили у відборі Євро-2020

Перед рідними трибунами: Росію принизили у відборі Євро-2020

Перед рідними трибунами: Росію принизили у відборі Євро-2020

Росія – Бельгія 1:4 (0:3, 1:1)

Голи: 0:1 – 19 Азар, 0:2 – 33 Азар, 0:3 – 40 Азар, 0:4 – 72 Лукаку, 1:4 – 79 Джикія.

Росія – Гільєрме, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаєв, 50), Зобнин (Кузя, 62), Оздоєв, Олексій Андрійович Міранчук, Іонов, Фернандес, Дзюба (Комличенко, 81).

Бельгія – Куртуа, Вермален (Денайер, 67), Боята, Алдервейрелд, Кастаньо, Вітцель, де Брюйне, Азар, Азар, Лукаку (Батшуайі, 77), Мертенс (Тілеманс, 52).

Попередження: Петров (3).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між цими збірними 21 березня в рамках 1-го туру кваліфікації на Євро-2020 завершився з рахунком 3:1 на користь Бельгії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Євро-2020
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
збірна Росії з футболу збірна Бельгії з футболу
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Молодцы ребята!!! И те и другие!!! Давно не видел, что бы все 90 минут ВСЕ (!!!) бегали без остановки!!!! Мачт -- сумасшедший!!! Удовольствие -- ахренеть!!! Ну а счет-- он уже никого не волновал :-- всё в финале!!!!!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Бельгийцы молодцы, достойная победа. В честной игре северному брату деже дети дадут люлей.пхаххахахах
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Cameron Max
Cameron Max
Ну шо ребзя - берем ЧЕ?
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