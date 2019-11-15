Росія – Бельгія: прогноз на матч відбору Євро-2020

Національна збірна Росії з футболу вважається аутсайдером протистояння відбору Євро-2020 з першою командою світового рейтингу Бельгією.

Команди зіграють в дев'ятому турі кваліфікаційного раунду на стадіоні "Газпром-Арена" у Санкт-Петербурзі. Початок – о 19:00 за київським і о 20:00 за московським часом.

Росія – Бельгія

Обидві команди вже забезпечили собі путівку на першість континенту і в очній дуелі визначать переможця відбіркової групи. Гостей влаштує і нічия, а господарям необхідна перемога 2:0 або більше. Ставки на перемогу російської збірної пропонуються з коефіцієнтом 3,60. Нічия оцінюється котируванням 3,80. А показники на успіх "червоних дияволів" досягають рівня 1,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в збірній Росії влаштували бойкот перед поєдинком проти Бельгії. Причиною став скандал з новою формою національної команди.

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