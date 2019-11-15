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15 листопада • оновлено в 20:40
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Росія – Бельгія: прогноз на матч відбору Євро-2020

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Національна збірна Росії з футболу вважається аутсайдером протистояння відбору Євро-2020 з першою командою світового рейтингу Бельгією.

Команди зіграють в дев'ятому турі кваліфікаційного раунду на стадіоні "Газпром-Арена" у Санкт-Петербурзі. Початок – о 19:00 за київським і о 20:00 за московським часом.

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Росія – Бельгія: де дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

Росія – Бельгія

Росія – Бельгія

Обидві команди вже забезпечили собі путівку на першість континенту і в очній дуелі визначать переможця відбіркової групи. Гостей влаштує і нічия, а господарям необхідна перемога 2:0 або більше. Ставки на перемогу російської збірної пропонуються з коефіцієнтом 3,60. Нічия оцінюється котируванням 3,80. А показники на успіх "червоних дияволів" досягають рівня 1,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в збірній Росії влаштували бойкот перед поєдинком проти Бельгії. Причиною став скандал з новою формою національної команди.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Теги
збірна Росії з футболу збірна Бельгії з футболу
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