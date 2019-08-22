Російську команду принизили в Лізі чемпіонів

Російський "Краснодар" в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зазнав розгромної поразки на виїзді з грецьким "Олімпіакосом" з рахунком 0:4.

Поєдинок відбувся на полі стадіону "Георгіос Караїскакіс" у Піреї в середу, 21 серпня.

Перший м'яч був забитий на 30-й хвилині. Мігель Герреро отримав пас на лінії чужого штрафного від Георгіоса Масураса і виконав класний удар точно в дальній кут воріт.

"Олімпіакос" розгромив "Краснодар" РІА Новини

Ще три голи були проведені в кінцівці зустрічі. Спершу двічі відзначився Лазар Ранджеловіч, обидва рази йому асистував Матьє Вальбуена, а точку на 89-й хвилині поставив Даніел Каштелу.

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"Олімпіакос" Греція - "Краснодар" Росія 4: 0 (1: 0, 3: 0)

Голи: 1:0 - 30 Герреро, 2:0 - 78 Ранджеловіч, 3:0 - 85 Ранджеловіч, 4:0 - 89 Поденсе.

"Олімпіакос": Жозе Са, Ельабделлауі, Цімікас, Рубен Семеду, Мерья, Гільєрме, Вальбуена (Камара, 87), Масурас (Ранджеловіч, 76), Поденсе, Бухалакіс, Герреро.

"Краснодар": Сафонов, Спайіч, Рамірес, Фьолусон, Петров, Кабелл (Ольссон, 26), Камболов, Вандерсон, Вильена, Намлі (Сулейманов, 59), Берг (Ігнатьєв, 69).

Матч-відповідь "Краснодар" і "Олімпіакос" зіграють 27 серпня.

Відзначимо, що краснодарський клуб, який в цьому році дебютує в Лізі чемпіонів, на попередній стадії зробив сенсаційний камбек у протистоянні з "Порту", коли після мінімальної поразки вдома (0:1) росіяни виявилися сильнішими за суперника на виїзді (3:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Лізі чемпіонів відбувся неймовірний матч з унікальною розв'язкою.

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