Російська футболістка Альона Трушкiна загинула в результаті ДТП на трасі Челябінськ - Новосибірськ.

Перебуваючи за кермом автомобіля "Kia Cerato", 22-річна спортсменка не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де врізався у вантажний автомобіль ГАЗ-3010 GA .

Разом з Альоною їхало двоє чоловіків, один з яких був її дядьком. Від отриманих травм дівчина і її родич загинули на місці. Другий чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму, і був госпіталізований в стані коми. Однак, незважаючи на зусилля лікарів, він помер на наступний день після аварії. Водій фури не постраждав.

ІА "Башинформ"

"Іртиш" висловлює щирі співчуття рідним і близьким Альони. У такі моменти слова безсилі", - йдеться в заяві пресслужби футбольного клубу, за який грала Трушкина.

Трушкина ставала призеркою студентських турнірів з футболу та міні-футболу, виступаючи за команду Сибірського федерального університету. Вона також відзначилася виступами в професійному футболі. В її послужному списку - "Іртиш", "Уфа" і "Єнісей".

Альона Трушкiна

Альона Трушкiна

Альона Трушкiна

Альона Трушкiна

Альона Трушкiна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в страшному ДТП загинула чемпіонка з фітнес-бікіні. За попередніми даними, машина вилетіла на зустрічну смугу дороги і лоб в лоб зіткнулася з іншим авто.

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