Російського футболіста відсторонили від ігор у США за відмову стати на коліно

25-річного півзахисника техаського клубу "Остін Боулд" Валерія Сарамутіна відсторонили від ігор команди після того, як він кілька разів відмовився підтримати рух Black Lives Matter.

В інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес" футболіст розповів, що після закінчення карантину у нього почалися проблеми. Перед одним із перших матчів всі учасники стали на одне коліно, однак росіянин не захотів цього робити.

"Перед першим матчем після карантину всі на полі стали на коліна на підтримку руху Black Lives Matter. Я не став, і до мене у клубу виникли питання. Тренер говорив, що мені треба подумати над своєю поведінкою. Відбулася бесіда і з президентом (до речі, білим), він переконував мене: "Зрозумій, це не для тебе, це прояв поваги". А я відповідав, що не розумію, навіщо це потрібно робити", – згадав ситуацію Сарамутін.

Слова керівництва на нього не подіяли, і в одному з наступних поєдинків він знову не схилив коліно на підтримку Black Lives Matter, після чого Валерій більше не з'являвся на полі.

"А з серпня почалася ще одна акція: на 8-й хвилині матчі зупиняли, всі знову опускалися на коліна та чекали позначки в 8 хвилин 46 секунд – стільки часу душили Джорджа Флойда. Вона була вперше проведена 31 серпня в матчі з "Оклахомою", я на коліно знову не став. Мене після тієї гри відсторонили, але тільки від матчів. Тобто я продовжував їздити на тренування, брав участь у двосторонках, зі мною спілкувалися наче й не було нічого. Але в заявку на матч я більше жодного разу не потрапив. Штрафи не виписували – тренер мені пояснював, що я фізично не готовий грати. Але це нісенітниця: приблизно в той же час "Боулд" підписав контракт із футболістом, який не грав близько року, і той відразу став потрапляти до складу", – розповів Сарамутін.

Відзначимо, що Валерій народився 1995 року в Нью-Джерсі, але в футбол почав грати в академії московського "Динамо" 2012 року. 2019-го він поповнив склад команди "Остін Боулд", яка виступає у другому за силою дивізіоні США (USL).

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