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12 травня • оновлено в 17:12
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Російського футболіста Євгена Фролова оштрафували на чималу суму за критику уряду – ЗМІ

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Російського голкіпера "Крильєв Совєтов" Євгена Фролова оштрафували на 1,4 мільйона рублів за критику дій уряду.

"Ви Фролова покарали на 1,4 мільйона рублів за правду (ганьба, яку вам нав'язали з Кремля) після того, як отримали запотиличник апарату. А кого й наскільки покараєте, коли клуб із такою армією вболівальників, містом, традиціями, стадіоном відправиться у ФНЛ (другий за силою російський дивізіон. – Ред.)?" – написав у себе в Instagram ексфутболіст самарського клубу, а нині відомий блогер Євген Савін.

Євген Фролов

Євген Фролов

УНІАН

ХВИЛИНА ПРО МАТИ ЙОГО РОСІЙСКИЙ ФУТБОЛ ❗️❗️❗️ З останнього випуску з @ a.sobolev97 ⠀ Ти можеш бути потенційно одним з кращих бомбардирів країни, але тебе відправлять в оренди і потім ти загнёшься в ФНЛ або ПФЛ. І все тому, що ти не гравець АГЕНТА, який формує команду 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️ ⠀ Ні для кого не секрет, що практично всі команди поділені між агентами куди заводяться СВОЇ ГРАВЦІ, а капуста ділиться між зацікавленими особами (спорт - дир клубу або міністр спорту області / агент / іноді навіть тренер). І якби за Соболєва не заступився Губернатор, то він зараз згнив в Красноярську, а @fckssamara не отримали 4.5 млн € (сподіваюся, хоч половина дійде до клубу). ⠀ Яскравий приклад футбольного АБСУРДУ і свавіллям в нашому чемпіонаті. І як уболівальник КС я хочу запитати: КОЛИ ЦЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ @ azarov.life ??? ⠀ • Хто дає повноваження певним особи збирати склад команди? Витрачаючи бюджетні бабки ⠀ • 2 млрд бюджет Крил за цей рік і команда йде на передостанньому місці 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️ ХТО ЗА ЦЕ БУДЕ ВІДПОВІДАТИ? ⠀ • Команда належить ОБЛАСТІ і за останні 15 років була кілька разів на межі банкрутства, кілька разів вилітала в дивізіон, а лічильна палата каже про безлад в розтраті бюджетного кеша. ⠀ • Ви Фролова @evgeniifrolov покарали на 1.4 млн. Р за ПРАВДУ 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️ (ПОЗОРИЩЕ яке вам нав'язали з Кремля) Після того як отримали запотиличник апарату. А кого і наскільки покараєте коли клуб з такою армією вболівальників, містом, традиціями, стадіоном відправиться в ФНЛ ????? ⠀ ТАК, Губер волею випадку приніс клубу кілька мільйонів захистивши гравця, а скільки СПИ @ ДІЛІ і освоїти за десятиліття на клубі міністр - спорту, спорт - Діри, різні дружні агенти і ін ??? ⠀ Скоро буде рішення по відновленню РПЛ. Чекаємо ніж закінчиться сезон, але для мене ясно одне: любити клуб і приїжджати в Самару - бажання не пропаде ніколи, а ходити на футбол в Самарі - пропало. ⠀ Посилання на випуск - в профілі ⤴️⤴️⤴️ # красава

Публікація від КРАСАВА (@ sava9)

Зазначимо, що після 22 турів "Крилья Совєтов" йдуть у зоні вильоту з російської Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 22 очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фролов розкритикував уряд Росії, сказавши, що всі закони, які ухвалюються в країні, спрямовані на посилення контролю над людьми, і порівняв громадян РФ із рабами.

Після цього "Крилья Совєтов" виступили із заявою, в якій повідомили, що голкіпер команди порушив один із пунктів контракту та буде оштрафований керівництвом.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тег
ФК Крилья Совєтов
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