Російського голкіпера "Крильєв Совєтов" Євгена Фролова оштрафували на 1,4 мільйона рублів за критику дій уряду.

"Ви Фролова покарали на 1,4 мільйона рублів за правду (ганьба, яку вам нав'язали з Кремля) після того, як отримали запотиличник апарату. А кого й наскільки покараєте, коли клуб із такою армією вболівальників, містом, традиціями, стадіоном відправиться у ФНЛ (другий за силою російський дивізіон. – Ред.)?" – написав у себе в Instagram ексфутболіст самарського клубу, а нині відомий блогер Євген Савін.

Євген Фролов УНІАН

Зазначимо, що після 22 турів "Крилья Совєтов" йдуть у зоні вильоту з російської Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 22 очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фролов розкритикував уряд Росії, сказавши, що всі закони, які ухвалюються в країні, спрямовані на посилення контролю над людьми, і порівняв громадян РФ із рабами.

Після цього "Крилья Совєтов" виступили із заявою, в якій повідомили, що голкіпер команди порушив один із пунктів контракту та буде оштрафований керівництвом.

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