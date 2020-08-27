Російський журналіст про Реброва: скоро стане найперспективнішим

Український тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров завдяки перемозі над "Селтіком" у кваліфікації Ліги чемпіонів суттєво підняв свій статус.

Таку думку висловив відомий російський журналіст і коментатор Олексій Андронов. На його думку, наш співвітчизник близький до того, щоб увійти в число найкращих тренерів Європи.

Андронов у Telegram похвалив Реброва

"Сергій Ребров з одного з найперспективніших молодих тренерів Європи скоро стане найперспективнішим. На виїзді переможено "Селтік" (2:1). "Ференцварошу" залишається зовсім трохи до Ліги чемпіонів. Дуже радий за віддану футболу й гідну людину та його команду! PS. Йдеться про тих тренерів, хто не в топчемпіонатах", – написав Андронов у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лізі чемпіонів визначилися всі можливі суперники київського "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді.