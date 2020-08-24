Російський журналіст про Неймара: згусток вульгарності, брехні та негідної поведінки

Відомий російський журналіст Олексій Андронов жорстко пройшовся по зірці "Парі Сен-Жермен" Неймару.

Відповідну заяву представник ЗМІ зробив у своєму Telegram-каналі. Він пройшовся по стилю гри бразильця у фіналі Ліги чемпіонів, в якому форвард часто симулював порушення правил, а також не реалізував забійний момент.

Андронов пройшовся по Неймару в Telegram

"Не розумію (і ніколи не зрозумію) як можна симпатизувати Неймару. Якийсь згусток вульгарності, брехні і недостойної для спортсмена поведінки. Просто гидко дивитися на це", – написав Олексій.

Нагадаємо, ПСЖ програв мюнхенській "Баварії" з мінімальним рахунком 0:1, пропустивши єдиний м'яч від свого вихованця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Баварія" встановила історичний рекорд у Лізі чемпіонів, обігравши у фіналі французький клуб.