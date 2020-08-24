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Російський журналіст про Неймара: згусток вульгарності, брехні та негідної поведінки

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
3,7 т.
Неймар

Неймар розплакався після поразки від "Баварії".

Відомий російський журналіст Олексій Андронов жорстко пройшовся по зірці "Парі Сен-Жермен" Неймару.

Відповідну заяву представник ЗМІ зробив у своєму Telegram-каналі. Він пройшовся по стилю гри бразильця у фіналі Ліги чемпіонів, в якому форвард часто симулював порушення правил, а також не реалізував забійний момент.

Андронов пройшовся по Неймару в Telegram

Андронов пройшовся по Неймару в Telegram

"Не розумію (і ніколи не зрозумію) як можна симпатизувати Неймару. Якийсь згусток вульгарності, брехні і недостойної для спортсмена поведінки. Просто гидко дивитися на це", – написав Олексій.

Нагадаємо, ПСЖ програв мюнхенській "Баварії" з мінімальним рахунком 0:1, пропустивши єдиний м'яч від свого вихованця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Баварія" встановила історичний рекорд у Лізі чемпіонів, обігравши у фіналі французький клуб.

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ПСЖНеймарОлексій Андронов
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