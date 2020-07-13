Російський журналіст назвав плюс для "Динамо" в нічиїй з "Олександрією"

Російський коментатор Олексій Андронов назвав нічию київського "Динамо" з "Олександрією" гарним фактором для столичної команди.

На думку журналіста, необхідність обігравати "Зорю" у вирішальному матчі за друге місце і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів лише додатково мотивує колектив Олексія Михайличенка.

"Нічийний результат з "Олександрією" може навіть на благо "Динамо". З тієї точки зору, що тепер із "Зорею" доведеться грати тільки на перемогу. Якби "Динамо" утримало в Олександрії перемогу, була би якась спокуса в майбутньому матчі з луганчанами грати на нічию. А зараз такої можливості немає, і мені здається таке, більш однозначне позиціонування, для команди піде на користь. Усе зрозуміло, що потрібно вигравати: і тренерам, і гравцям", – наводить слова Андронова "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" ухвалило рішення продати лідера команди Віктора Циганкова.