Російський журналіст назвав Луческу "ноу-неймом" і висловив підтримку "Динамо"

Російський коментатор Олексій Андронов, відомий своєю підтримкою київського "Динамо", не перестане вболівати за столичний клуб після приходу Мірчи Луческу.

При цьому журналіст зазначив, що йому досі дуже складно прийняти це рішення керівництва клубу.

"Ті висловлювання, які Луческу робив на адресу Лобановського, Реброва, робить ситуацію такою, що клуб для мене буде тренувати "ноу-нейм". Так, саме так, оскільки я не можу вимовити: Мірча Луческу – головний тренер "Динамо" (Київ). Але, від того, що Мірча тепер очолює "Динамо", менше переживати за команду я не буду. Ігор Суркіс зробив ризикований крок і за це ризик його варто поважати ", – наводить слова Андронова "Динамо" Київ від Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу підписав дворічний контракт з київським "Динамо", змінивши на посту головного тренера команди Олексія Михайличенка.