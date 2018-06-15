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Чемпіонат світу 2018
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Російський пропагандистський канал осоромився з роликом до ЧС-2018

3.2тЧитати новину російською

На російському пропагандистському "Первом канале" під час трансляції церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу показали ролик з Москви, в якому намалювали замість реальної картинки вигадану.

Як повідомляє "Дождь" , замість посольства Великобританії на Смоленській набережній показали собор Святого Феодора Ушакова, який знаходиться в Саранську.

собор Святого Феодора Ушакова

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В трансляції також з'явилася стела "Визволителям Києва", що розташовується насправді на центральній площі Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, що влада Великобританії бойкотувала чемпіонат світу в Росії через отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
Росія
Об'єкт
видео
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"во время трансляции церемонии открытия чемпионата мира по футболу показали ролик из Москвы, в котором нарисовали вместо реальной картинки вымышленную." Это в очередной раз обосрались обозные пропагандоны:во-первых, это реальные объекты реальных городов, во-вторых, в этих городах пройдут матчи ЧМ, поэтому их и показали.Дб, б*я
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Русский Солдат
Русский Солдат
Че там со Скрипалями кстати никто не знает, а то ко мне его кот приходил, спрашивал?
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