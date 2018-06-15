Російський пропагандистський канал осоромився з роликом до ЧС-2018

На російському пропагандистському "Первом канале" під час трансляції церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу показали ролик з Москви, в якому намалювали замість реальної картинки вигадану.

Як повідомляє "Дождь" , замість посольства Великобританії на Смоленській набережній показали собор Святого Феодора Ушакова, який знаходиться в Саранську.

собор Святого Феодора Ушакова

В трансляції також з'явилася стела "Визволителям Києва", що розташовується насправді на центральній площі Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, що влада Великобританії бойкотувала чемпіонат світу в Росії через отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.