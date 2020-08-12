Російський чемпіон ОІ закликав "лупити як собак" мітингувальників в Білорусі
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов різко засудив протести в Білорусі, що розгорілися після виборів президента.
Знаменитий росіянин з упевненістю заявив, що 90% учасників мітингу – безголова, проплачена публіка.
"Все репетують, качають свої права. Конкретики немає. Якби вийшли на вулиці зі своїми пропозиціями щодо реформ, була б інша справа. На правоохоронців нападати не можна. Я б таких людей, які нападають на поліцейських, садив би на 15 років. Наїжджають на автомобілях. Будь моя воля, я з першої хвилини цих заворушень дав би команду бити, як собак. Якщо ви вийшли на вулицю – добре. Ідіть спокійно, підійміть транспаранти, напишіть на них, в чому Лукашенко не правий", – сказав Тихонов в інтерв'ю championat.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про безліч постраждалих в ході акцій.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, якого вдалося уникнути.
Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.
Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах.
10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.
Також МВС Білорусі повідомило про затримання "координаторів і спонсора" протестів у Мінську.