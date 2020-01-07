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7 січня • оновлено в 18:10
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Російський олігарх планує купити "Карпати"

1.9т
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Російський мільярдер Михайло Фрідман вивчає можливість покупки футбольного клубу "Карпати", повідомляє фан-сайт львівського клубу з посиланням на джерела, наближені до олігарха.

Російський олігарх планує купити "Карпати"

За інформацією ресурсу, Фрідман не проти зміцнити зв'язок з рідним містом, викупивши частки "Карпат" як у Петра Димінського, так і Ігоря Коломойського.

55-річний Фрідман народився у Львові, був спонсором і ініціатором заснування "Альфа Джаз Фест" - музичного фестивалю в самому центрі міста Лева.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, син російського олігарха вирішив завершити кар'єру футболіста після ганьби в Лізі чемпіонів.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Михайло Фрідман
Тег
ФК Карабах
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Потом и всю украину)))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ничего не получится, Карпаты исторически принадлежат Венгрии, как и Лемберг Польше.
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