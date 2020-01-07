Російський олігарх планує купити "Карпати"

Російський мільярдер Михайло Фрідман вивчає можливість покупки футбольного клубу "Карпати", повідомляє фан-сайт львівського клубу з посиланням на джерела, наближені до олігарха.

За інформацією ресурсу, Фрідман не проти зміцнити зв'язок з рідним містом, викупивши частки "Карпат" як у Петра Димінського, так і Ігоря Коломойського.

55-річний Фрідман народився у Львові, був спонсором і ініціатором заснування "Альфа Джаз Фест" - музичного фестивалю в самому центрі міста Лева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син російського олігарха вирішив завершити кар'єру футболіста після ганьби в Лізі чемпіонів.

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