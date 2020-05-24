Півзахисник "Аугсбурга" Едуард Левен, який має російське і німецьке громадянство, відзначився фантастичним ударом зі штрафного в 27-му турі Бундесліги.

Матч проти "Шальке" відбувся в Гельзенкірхені і завершилася перемогою "Аугсбурга" (3:0). Вже на 6-й хвилині 23-річний уродженець Сибіру неймовірним чином закрутив м'яч точно в дев'ятку воріт господарів.

Відзначимо, що в свій час Едуард відмовився грати за російську команду.

"Перед ЧС-2018 року Російський футбольний союз зв'язався зі мною. Вони хотіли отримати мене перед домашнім чемпіонатом світу. Я відмовився, і з тих пір мене не чіпали. Чесно кажучи, я не можу уявити, що буду грати за Росію. Я прийняв рішення грати за Німеччину – навіть якщо ніколи не потраплю в основну збірну, вважаю це правильно", – розповів свого часу Левен в інтерв'ю Kicker.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український форвард брестського "Динамо" Артем Мілевський відзначився розкішним голом в 10-му турі чемпіонату Білорусі.