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24 травня • оновлено в 19:40
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Російський німець Едуард Левен, який відмовився грати за збірну Росії, забив супергол зі штрафного

4.6т
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Півзахисник "Аугсбурга" Едуард Левен, який має російське і німецьке громадянство, відзначився фантастичним ударом зі штрафного в 27-му турі Бундесліги.

Матч проти "Шальке" відбувся в Гельзенкірхені і завершилася перемогою "Аугсбурга" (3:0). Вже на 6-й хвилині 23-річний уродженець Сибіру неймовірним чином закрутив м'яч точно в дев'ятку воріт господарів.

Відзначимо, що в свій час Едуард відмовився грати за російську команду.

"Перед ЧС-2018 року Російський футбольний союз зв'язався зі мною. Вони хотіли отримати мене перед домашнім чемпіонатом світу. Я відмовився, і з тих пір мене не чіпали. Чесно кажучи, я не можу уявити, що буду грати за Росію. Я прийняв рішення грати за Німеччину – навіть якщо ніколи не потраплю в основну збірну, вважаю це правильно", – розповів свого часу Левен в інтерв'ю Kicker.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український форвард брестського "Динамо" Артем Мілевський відзначився розкішним голом в 10-му турі чемпіонату Білорусі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Німеччини
Місце
Німеччина
Тег
ФК Шальке-04
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