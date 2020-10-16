Російський коментатор про матч Україна – Іспанія: ну кайф ж!

Російський коментатор Василь Уткін отримав справжнє задоволення від матчу збірної України з Іспанією в Лізі націй.

У цьому він зізнався в ефірі свого YouTube-каналу, коментуючи гру команди Андрія Шевченка і порівнюючи її з російською, яка не змогла обіграти Угорщину та Туреччину в дивізіоні В турніру.

"Я дивився гру українців, які потрапили до дивізіону А Ліги націй за підсумками минулого сезону, з Іспанією. Ну кайф ж, розумієте! Зовсім інша історія. Не потрібно триматися за своє, не потрібно намагатися всидіти на стільці. Просто кидається виклик, і ти граєш у своє задоволення. Взагалі Україна спочатку пропустила сім від Франції, а потім взяла і обіграла Іспанію. Ось це я розумію пригода. Ось це враження!" – сказав Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники збірної Росії назвали ганьбою гру своєї команди у Лізі націй.