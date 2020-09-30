Російський коментатор: "Краснодар" пройшов би "Динамо" сім разів із восьми

Відомий російський коментатор Василь Уткін прокоментував вихід київського "Динамо" в груповий етап Ліги чемпіонів.

У своєму Telegram-каналі він висловився про шанси "Краснодара" обіграти ПАОК і приєднатися до української команди в основній сітці ЛЧ. На його думку, російський клуб зобов'язаний проходити греків після того, як більш слабке "Динамо" зуміло подолати кваліфікацію турніру.

"Київ пройшов кваліфікацію ЛЧ. Значить, і "Краснодар" може. Адже в особистій зустрічі Краснодар би пройшов київське "Динамо" сім разів з восьми. Хтось сумнівається? Мені так здається. Не сперечайтеся, Луческу. Але ПАОК – не "Гент"... ПАОК дико завзятий і в'язкий", – написав Уткін.

Відзначимо, що перший поєдинок між "Краснодаром" і ПАОКом закінчився мінімальною перемогою росіян з рахунком 2:1 на своєму полі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли і де пройде жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в якій візьмуть участь "Динамо" і "Шахтар".