Російський коментатор: дуже сумніваюся, що "Динамо" гідно зіграє з "Барселоною"

Відомий російський коментатор Олексій Андронов вважає, що київському "Динамо" не вдасться гідно виступити у виїзному матчі третього туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Він нагадав про невдалий старт української команди в груповому турнірі і заявив, що поєдинок проти "синьо-гранатових" буде ще складнішим. Росіянин спрогнозував розгромну перемогу каталонців із різницею в три м'ячі та більше.

"Київське "Динамо" важкою грою стартувало проти "Ювентуса". Потім був не менш важкий матч проти "Ференцвароша", хоча угорський клуб вважається мало не найслабшим у Лізі чемпіонів. Все закінчилося нічиєю. Це не йде ні в яке порівняння з тим , що на "Динамо" чекає зараз. "Барселона" зла, це зрозуміло. Думаю, що вона буде грати на винос тіла, щоб заспокоїти публіку. Президент пішов з команди. Ясно, що "Барса" однозначний фаворит. Фора (-2,5) з коефіцієнтом 1,82. При всій повазі до київського "Динамо", я дуже сумніваюся, що таким складом вдасться гідно зіграти з "Барселоною"", – цитує слова Андронова сайт " Рейтинг букмекерів ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі проти каталонського клубу, який відбудеться в середу, 4 листопада, "Динамо" не зможе розраховувати на 12 футболістів з першої команди.