Російський клуб заявив на матч РФПЛ "молодіжку" через спалах коронавірусу

Футбольному клубу "Ростов" довелося заявити на матч чемпіонату Росії в розіграші Прем'єр-ліги з "Сочі" молодіжний склад.

Причиною став спалах коронавіручу в першій команді, через що вона всім складом була відправлена на карантину. Ростовці звернулися до "Сочі" з проханням про перенесення матчу 23-го туру національної першості, проте там відповіли відмовою.

В результаті "Ростов" заявив на гру 17 футболістів – всі вони молодше 20 років. При цьому найбільш юному гравцеві, нападнику Максиму Ставцеву, виповнилося лише 16.

Заявка "Ростова" на матч з "Сочі" Twitter ФК "Ростов"

Цікаво і те, що ростовці вилетіли на гру лише за п'ять годин до стартового свистка. Відразу з аеропорту в Сочі команда відправиться на стадіон "Фішт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний матч в Сербії спровокувала спалах коронавірусу в Чорногорії.